Nach der Einführung von iOS 18 im vergangenen Monat, wird Apple in Kürze iOS 18.0.1 freigeben. Das Update kümmert sich wahrscheinlich um vereinzelte Touchscreen-Probleme und einen iMessage-Fehler. Zudem soll ein Problem bei der Installation von iPadOS 18 behoben werden.

iOS 18.0.1 bringt Fehlerbehebungen und Optimierungen

Letzte Woche zeigte sich iOS 18.0.1 bereits in den Webserver-Logfiles von MacRumors, jetzt berichtet ein Leaker, dass das Update mit der Build-Nummer 22A3370 kurz vor der Veröffentlichung steht. Wie MacRumors ausführt, wird das Update voraussichtlich die Touchscreen-Probleme beheben, die beim iPhone 16 und einigen älteren Modellen auftreten. Betroffene Nutzer berichten von zeitweiligen Problemen mit der Reaktionsfähigkeit des Touchscreens, wobei einige Geräte Tipp- und Wischbewegungen zu ignorieren scheinen.

Außerdem soll ein iMessage-Fehler behoben werden, bei dem das Teilen eines Apple Watch Ziffernblatts zum Absturz der App führen kann. Ein kritisches Problem betrifft das M4 iPad Pro. So meldeten vereinzelte Nutzer, dass bei ihnen die Installation von iPadOS 18 abgestürzt war, was in diesen Fällen dazu führte, dass sich das iPad nicht mehr einschalten ließ. Für die betroffenen Nutzer war ein kompletter Austausch erforderlich.

Während das genaue Veröffentlichungsdatum noch ungewiss ist, wird erwartet, dass iOS 18.0.1 innerhalb dieser oder nächster Woche erscheinen wird. Das Update wird iOS 18.1 vorausgehen, das laut Apple im Oktober verfügbar sein wird. iOS 18.1 befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird (außerhalb der EU) neue Funktionen rund um Apple Intelligence einführen, darunter erweiterte Schreibwerkzeuge und Zusammenfassungen von Benachrichtigungen, speziell für das iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und die iPhone 16 Modelle.