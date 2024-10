iPhone 16 (Pro), Apple Watch 10 und die AirPods 4 sind mittlerweile auf dem Markt. Dies soll es jedoch für das laufende Jahr aus Cupertino noch nicht gewesen sein. Glaubt man einer aktuellen Einschätzung, so wird Apple in diesem Jahr noch das MacBook Pro, den iMac und einen komplett neuen Mac mini mit M4 Chip auf den Markt bringen.

MacBook Pro, iMac und Mac mini mit M4 Chips im Zeitplan für 2024

In den letzten Wochen zeichnete sich bereits ab, dass Apple zum Jahresende neue Macs präsentieren wird. Diese These untermauert Mark Gurman von Bloomberg in einem aktuellen Artikel noch einmal. Allerdings scheint die Zeitplanung noch ein wenig ungewiss sein. Nachdem er zunächst von Oktober 2024 und anschließend von „in den kommenden Wochen“ sprach, heißt es nun „dieses Jahr“. So oder so dürften wir noch dieses Jahr neue Macs erwarten.

Das aktuelle MacBook Pro sowie den aktuellen iMac hat Apple am 30. Oktober 2023 angekündigt. Der Mac mini erschein im Januar 2023. Nachdem Apple den M4 Chip im Frühjahr dieses Jahres erstmals im iPad Pro verbaute, wartet dieser nun auf seine Premiere bei den Macs. Aus den ersten Geekbench 6 Test ging hervor, dass der M4 im Vergleich zum M3 eine rund 25 Prozent höhere Leistung beim Multi-Core-CPU-Test erzielte. Der M4 ist verfügbar mit bis zu einer 10-Core CPU. M4 Pro oder M4 Max Chips hat Apple bis dato noch nicht vorgestellt.

Während wird beim MacBook Pro und iMac in erster Linie ein reines Leistungsupgrade erwarten, wird dem Mac mini nachgesagt, dass Apple diesen komplett überarbeitet. Die Rede ist von einem Formfaktor wie bei Apple TV, dem Verzicht auf USB-A sowie 5 USB-C Anschlüssen, von denen zwei auf der Front platziert sein sollen. Dies wäre die erste größere Überarbeitung des Mac mini seit 2010.