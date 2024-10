Apple Podcasts führt mehrere Neuerungen ein, um narrative Podcasts stärker hervorzuheben. Dazu gehören eine eigene Kategorie für Serienformate, eine spezielle Top-Serien-Hitliste und die „Series Essentials“, in denen Apple-Podcasts-Redakteure monatlich neue Serienformate vorstellen.

Die Top-Serien-Charts werden kontinuierlich von Apple aktualisiert und zeigen die 100 besten Serien, sodass ihr eine schnelle sowie aktuelle Übersicht von beliebten Serienformaten erhaltet. Eine komplette Übersicht aller Podcast-Serien bietet Apple in einer hierfür eigens angelegten neuen Kategorie.

Ähnlich wie im App Store macht auch Apples Podcast-Plattform auf besondere Produktionen aufmerksam. In den „Series Essentials“ rückt das Unternehmen jeden Monat eine beachtenswerte Serie in den Mittelpunkt. Den Start macht der englische Podcast „Ghost Story“. Die fesselnde Geschichte beginnt mit einem Geistererlebnis im Kinderzimmer und entwickelt sich zu einer Untersuchung eines Mordes aus den 1930er Jahren. Die Serie umfasst mehrere Genres – darunter True Crime, persönliche Erzählungen und historische Geschichten.

Ben Cave, Apples globaler Leiter für Podcasts, hebt bei der Gelegenheit die nachhaltige Wirkung von Podcasts in Serienform hervor.

Auch Branchenexperten wie die Moderatoren Rachel Maddow und Jad Abumrad loben Apples Unterstützung für die narrativen Podcasts.

„Ich lebe für Geschichten in jeder Form – Bücher, Fernsehbeiträge, Dokumentationen, Filme, Graphic Novels … jede Geschichte, jede Form. Aber ich war noch nie so sehr in eine Geschichte vertieft wie bei einer Podcast-Serie“, betont Maddow. „Eine zusammenhängende Geschichte hat einfach etwas für sich – eine Stimme, eine durchgehende Erzählung, die sich von Folge zu Folge aufbaut und dann zu einem Ende führt. Wir sind so programmiert, dass wir auf diese Weise nicht nur etwas lernen, sondern es auch fühlen.“

„Die Produktion einer Kurzserie erfordert so viel Arbeit und Hingabe, dass ich mich vor den Audioproduzenten dieser Welt verneigen muss, die das immer noch tun“, erklärt Abumrad. „Es freut mich, dass Apple Podcasts diese wichtigen Serien und die Produzenten, die sie machen, unterstützt. Ich kann es kaum erwarten, ihre Auswahl zu erkunden und mich inspirieren zu lassen.“