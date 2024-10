Microsoft hat Office 2024 auf den Markt gebracht, eine neue eigenständige Version seiner Produktivitätssuite, die sowohl für Mac- als auch für Windows-Nutzer gedacht ist. Die Version bietet eine einmalige Kaufalternative zum abonnementbasierten Microsoft 365 und richtet sich an alle, die ein traditionelles Lizenzierungsmodell bevorzugen.

Office 2024 für Mac und PC

Office 2024 führt aktualisierte Versionen von Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook ein. Vor allem wurde die Leistung von Excel verbessert, insbesondere bei der Verwaltung mehrerer geöffneter Arbeitsmappen. Outlook für Mac enthält jetzt anpassbare Wischgesten, die die E-Mail-Verwaltung für Nutzer des Magic Trackpad und der Magic Mouse verbessern.

PowerPoint wurde ebenfalls um neue Funktionen erweitert, wie z. B. die „Cameo“-Funktion, mit der Benutzer eine Live-Kamera in Folien einbetten können. Zudem können jetzt auch Untertitel zu Videos und Audiodateien in einer Präsentation hinzugefügt werden. OneNote profitiert von einem Vollbild-Stiftmodus. Office 2024 unterstützt außerdem die Version 1.4 des OpenDocument-Formats in allen Anwendungen. Alle Neuerungen hat Microsoft auf einer Sonderseite zusammengefasst.

Die Mac-Kompatibilität erstreckt sich auf macOS Ventura, macOS Sonoma und macOS Sequoia. Die Suite erfordert ein Microsoft-Konto und einen Internetzugang für die Installation und Aktivierung. Es sind zwei Editionen erhältlich: Office Home 2024 zum Preis von 149 Euro, das Word, Excel, PowerPoint und OneNote enthält, und Office Home & Business 2024 zum Preis von 299 Euro, das zusätzlich Outlook und kommerzielle Nutzungsrechte beinhaltet. Beide Editionen können im Handel und auf der Microsoft-Webseite erworben werden.

Während Microsoft weiterhin für Microsoft 365 als die bevorzugte Option für regelmäßige Updates und die neuesten Funktionen plädiert, ist Office 2024 eine gute Alternative für alle Nutzer, die eine einmalige Kauflösung suchen.