Wir sind es ja schon gewohnt, dass Apples AirTags bei der Suche nach verlorenen oder gestohlenen Gegenständen sehr hilfreich sind. Dieses Mal springen die AirPods ein, um einen wertvollen Gegenstand wiederzuerlangen – und zwar einen Ferrari 812 GTS.

AirPods führen Polizei zum Dieb

Am 16. September wurde das Waterbury Police Department (WPD) über einen gestohlenen Ferrari 812 GTS informiert, der in der Stadt Greenwich, Connecticut, gestohlen wurde. Ein Verlust im Wert von rund 575.000 Dollar verkraftet auch ein Millionär nicht ohne Weiteres. Doch glücklicherweise hatte der Besitzer seine AirPods im Fahrzeug vergessen, was die Polizei schnell auf die richtige Fährte brachte. So konnten die AirPods dank Apples „Wo ist?“-Netzwerk schnell geortet werden und damit auch der Ferrari.

Die AirPods nutzen das „Wo ist?“-Netzwerk, um Benutzern zu helfen, ihre Geräte auch dann zu finden, wenn diese nicht in unmittelbarer Nähe sind. Das Netzwerk funktioniert, indem es das Ökosystem von Millionen Apple-Geräten auf der ganzen Welt nutzt. Wenn beispielsweise die AirPods verloren gehen, können sie von einem beliebigen Apple-Gerät, das sich in ihrer Nähe befindet, erfasst werden. Diese Geräte erfassen das Bluetooth-Signal der AirPods und leiten den Standort sicher weiter. Dabei bleiben die Daten vollständig verschlüsselt und anonym.

Und so fand die Auto Theft Task Force der WPD mithilfe des iPhone des Ferrari-Besitzers nicht nur die AirPods, sondern auch das Luxusfahrzeug. Wie WFSB berichtet, wurde das gestohlene Fahrzeug in der Nähe einer Tankstelle in der South Main Street in Waterbury, Connecticut, gefunden. Als die Polizei versuchte, das Fahrzeug anzuhalten, flüchtete der Verdächtige, ließ aber sein iPhone in dem gestohlenen Ferrari zurück. Die Polizei gab an, dass sie den Fahrer mithilfe des Smartphones identifizieren konnte. Er wurde festgenommen und wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs angeklagt.