Ursprünglich sahen Apples Pläne vor, dass WOLFS ein größeres Debüt in den Kinos feiern soll. Schlussendlich hat man die Vorgehensweise geändert, den Film mit Brad Pitt und George Clooney in deutlich weniger Kinos gebracht und diesen bereits eine Woche nach dem Kinostart auf Apple TV+ debütieren lassen. Wie das Unternehmen nun bestätigt hat, ist WOLFS bereits der meist-gesehene Film in der Geschichte von Apple TV+.

„WOLFS“: meist-gesehener Film in der Geschichte auf Apple TV+

WOLFS gehört zweifelsfrei zu en bekanntesten Filmdebüts auf Apple TV+. Dies dürfte unter anderem an der Starbesetzung mit Brad Pitt und George Clooney liegen. Aber auch hinter der bekannte sind verschiedene namhafte Akteure am Werk gewesen. In der Vergangenheit liefen ähnliche Blockbuster deutlich länger in den Kinos (u.a. Killers of the Flower Moon), bevor diese auf Apple TV+ debütierten. Von daher war WOLFS deutlich früher auf Apples Video-Streaming-Dienst zu sehen.

Deadline berichtet, dass der Film die Zuschauerzahlen auf Apple TV+ im Vergleich zur Vorwoche um knapp 30 % steigerte. WOLFS startete weltweit in über 100 Ländern und erzielte die größten Zuschauerzahlen in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Italien, Mexiko, Brasilien und Deutschland.

Gegenüber Deadline hat sich Apple wie folgt geäußert

„Als George, Brad und Jon mit der Idee für WOLFS auf uns zukamen, war die Entscheidung leicht – ein knisternder, unterhaltsamer Film mit zwei Oscar-Preisträgern, von denen jeder weiß, dass sie zusammen Kult sind“, sagte Matt Dentler, Head of Features bei Apple Original Films. „Jetzt haben sich die Zuschauer in Scharen dafür entschieden, WOLFS zu einem Teil ihres Wochenendes zu machen, was den Film zu einem globalen Blockbuster gemacht hat. Wir betrachten Apple TV+ immer als die Heimat für die talentiertesten Künstler der Welt, wo sie ihre besten Werke schaffen und liefern können, und es ist aufregend zu sehen, wie das Publikum das so überwältigend annimmt.“

Wir gehen aktuell davon aus, dass WOLFS einen Startrekord auf Apple TV+ hingelegt hat und nicht die meisten Gesamtaufrufe aller Filme verzeichnen kann. Um was geht es in dem Kinofilm überhaupt?