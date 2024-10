Amazon hat bekannt gegeben, dass man dem Fire HD 8 Tablet ein Upgrade spendiert hat. Dabei hat das Unternehmen sowohl an das „normale“ Fire HD 8 Tabelle also auch an die Kids-Modelle gedacht.

Amazon: Überarbeitetes Fire HD 8 ab sofort erhältlich

Amazon hat dem Fire hD 8 ein Upgrade verpasst. Weiterhin setzt der Hersteller auf ein 8 Zoll HD-Display, Hexa-Core-Prozessor, verstärktem Aluminium-Silikat-Glas und einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden. Verbesserungen hat das überarbeitete Modell beim Kamerasystem und beim Speicher vorzuweisen. Das „neue“ Modell setzt auf eine 5MP Kamera und und 50 Prozent mehr RAM als das Vorgängermodell für eine bessere Leistung beim Streaming, Spielen und mehr. Ihr könnt zwischen 3 GB RAM und 32 GB Speicher oder 4 GB RAM und 64 GB Speicher wählen.

Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro

Für Kinder bietet Amazon Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro an. Diese Modele bieten unter anderem altersgerechten Inhalten an . Beide Modelle enthalten eine speziell für Kinder entwickelte Hülle, eine 2-Jahre-Sorglos-Garantie und ein Jahr Amazon Kids+. Amazon Kids+ bietet Zugang zu Tausenden werbefreien Büchern, Spielen, Videos und Apps von Marken wie Disney, Marvel, Paw Patrol und Harry Potter.

Preis & Verfügbarkeit

Blicken wir schlicht und einfach auf die Listenpreise. Fire HD 8 ist ab 114,99 Euro in den Farben Schwarz, Smaragd und Hibiskus erhältlich. Fire HD 8 Kids wird für 159,99 Euro mit einer kindersicheren Hülle in Blau oder Violett angeboten. Für 169,99 Euro ist zudem ein Modell mit einer exklusiven Hülle im Disney-Prinzessinnen-Design erhältlich.

Fire HD 8 Kids Pro ist für 159,99 Euro mit einer kinderfreundlichen Hülle im Löwen-Design oder in Blaugrün verfügbar. Für 169,99 Euro wird zudem ein Modell mit einer exklusiven Hülle im Marvel Avengers-Design angeboten.

Zum Start der überarbeiteten Modelle hat Amazon bei den Kids-Modellen den Rotstift angesetzt. Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro sind zu einem Einführungspreis ab 84,99 Euro erhältlich.

Das neue Amazon Fire HD 8-Tablet, 8-Zoll-HD-Bildschirm, 3 GB RAM, 32 GB Speicher, für Unterhaltung... Das Fire HD 8 mit seinem 8-Zoll-Bildschirm und einem dünnen, leichten und robusten Design sorgt...

LEISTUNGSSTARK DEN GANZEN TAG – Mit 3 GB RAM (50 % mehr als im 2022-Modell) und 32 GB Speicher,...

Angebot Das neue Amazon Fire HD 8 Kids-Tablet, für Kinder von 3 bis 7 Jahren | 3 GB RAM, werbefreie... SPAR BIS ZU 60 € – Im Bundle, im Vergleich zum Gesamtpreis der einzeln gekauften Artikel: ein...

LEISTUNGSSTARK UND MIT STARKEM AKKU – Mit 8-Zoll-HD-Bildschirm, 3 GB RAM (50 % mehr als im...