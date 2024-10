Nicht nur Apple TV+ Abonnenten werden „Ted Lasso“ kennen. Die beliebte Comedy-Serie mit Jason Sudeikis hat in den letzten Jahren allerhand Auszeichnungen gewonnen. Nach der dritten Staffel schien allerdings Schluss mit der Serie zu sein. Nun heißt es, dass in Kürze die Dreharbeiten für eine weitere Staffel anlaufen werden.

Der für gewöhnlich gut vernetzte Sigmund Judge von MacStories berichtet, dass Apple TV+ an der Fortsetzung von Ted Lasso arbeitet. In einem Beitrag auf X gab Judge zu verstehen, dass die Vorproduktion der erfolgreichen Apple TV+ Comedy-Serie im Januar in London beginnen werde. Von offizieller Seite wurde die vierte Staffel zu „Ted Lasso“ allerdings noch nicht bestätigt.

Das Staffelfinale der dritten Staffel liegt schon ein paar Monate zurück und wurde im Mai 2023 ausgestrahlt. Schon damals gab es unzählige Gerüchte, dass die Serie fortgesetzt wird oder ein Spin-Off erhält.

Exclusive: #TedLasso S4 is set to begin pre-production in January. According to my sources, the football drama is now confirmed to return next year with a fourth instalment, with London shoots beginning in early 2025! pic.twitter.com/3tZszHy7w1

— Sigmund Judge (@sigjudge) October 3, 2024