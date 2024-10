Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf Apple TV+ und können vermelden, dass heute nicht nur neue Episoden zu bereits angelaufenen Serien gestartet sind, sondern dass auch die Fortsetzung der Kinder- und Familienserie „CURSES!“ heute angelaufen ist.

2. Staffel zu „CURSES!“ startet auf Apple TV+

Im vergangenen Monat kündigte Apple TV+ die zweite Staffel zu „CURSES!“ an. Diese feiert am heutigen Tag ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Dienst.

„CURSES!“ folgt Pandora, Russ und Sky Vanderhouven, einer Familie, die verflucht ist, weil ihre Vorfahren antike Artefakte aus aller Welt geplündert haben und der Vater Alex in Stein verwandelt wurde. Nachdem der Fluch auf dem Abenteuer seines Lebens aufgehoben wurde, kehrt Alex in der zweiten Staffel zur Familie zurück und arbeitet weiter daran, den Schaden wiedergutzumachen, den ihre gierigen Vorfahren angerichtet haben. Doch als etwas mit Alex nicht ganz in Ordnung zu sein scheint, muss die Familie zusammenhalten, um die Geheimnisse zu lösen, die sie sowohl auf der Straße als auch innerhalb der Mauern von Briarstone Manor erwarten.

Auch in der zweiten Staffel sind in der englisch-sprachigen Version wieder namhafte Synchronsprecher mit an Bord, darunter der Emmy-Nominierte Gabrielle Nevaeh („Monster High“) als Pandora, Andre Robinson (“The Loud House”) als Russ, Emmy-Nominierte Lyric Lewis („Waffles + Mochi“) als Sky, SAG-Award-Gewinner Reid Scott („Veep“) als Alex, Rhys Darby („Our Flag Means Death“) als Stanley, James Marsters („Buffy – Im Bann der Dämonen“) als Larry, Emmy-Award-Gewinnerin Rhea Perlman („Barbie“) als Margie, Tony-Award-Gewinnerin Phylicia Rashad („A Raisin in the Sun“) als Georgia Snitker und Robert Englund („Nightmare on Elm Street“) als Cornelius.

Um euch einen Einblick zu verschaffen, um was es bei der Kinderserie und insbesondere bei der zweiten Staffel geht, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.