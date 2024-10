Update für die Apple Vision Pro. Apple hat in der Nacht zu heute eine Vielzahl an Updates veröffentlicht. Nachdem wir euch bereits auf iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1, watchOS 11.0.1 und macOS 15.0.1 hingewiesen haben, geht es nun mit visionOS 2.0.1 weiter.

Apple gibt visionOS 2.0.1 frei

Apple hat visionOS 2.0.1 für die Vison Pro veröffentlicht. Nachdem visionOS 2 im vergangenen Monat ein großes Update mit verschiedenen neuen Funktionen darstellte, geht es nun in deutlich kleineren Schritten weiter. Neue Features sind bei visionOS 2.0.1 nicht an Bord. Vielmehr kümmert sich das Unternehmen um Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates und wird allen Benutzern empfohlen.

Behoben: YouTube-Videoplayer in Safari kann Safari einfrieren

Behoben: Safari Web-Erweiterungsdaten können nach dem Update auf visionOS 2 verloren gehen

Behoben: Die Nachrichten-App kann unerwartet beendet werden, wenn eine Nachricht mit einem geteilten Apple Watch-Zifferblatt beantwortet wird.

‌‌visionOS‌‌-Updates werden direkt am Headset über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installiert. Das Vision Pro-Headset wird beim Update nicht getragen. Auf dem vorderen EyeSight-Display ist ein Fortschrittsbalken zu sehen.