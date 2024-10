Ende dieses Monats wird Apple seine Geschäftszahlen für das abgelaufen Quartal bekannt gegeben wird. Der Hersteller aus Cupertino hat sich auf den 31. Oktober 2024 festgelegt, um. darüber zu informieren, wieviel Umsatz und Gewinn der Hersteller in den Monaten Juli bis September 2024 erzielen könnte.

Vor wenigen Tagen wurde das Kalenderblatt für den Monat September abgerissen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Quartal zu Ende gegangen ist. In den nächsten Wochen werden wieder zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftszahlen für die abgelaufenen drei Monate bekannt geben.

Auch Apple wird sich schon bald zu Wort melden und auf das abgelaufene Q4/2024 blicken. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q4 umfasst das kalendarische Q3 und somit die Monate Juli, August und September 2024.

Apple schreibt auf der Investoren-Webseite

Apple Financial Results – Q4 2024. Join us here on October 31, 2024 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET to listen to the conference call live.