Anfang dieses Jahres führte Apple auto-generierte Transkripte in seiner Podcasts-App ein. Damit haben Anwender die Möglichkeit, den vollständigen Text einer Folge zu lesen, zu durchsuchen etc. Nun erweitert der Hersteller aus Cupertino diesen Service auf weitere Sprachen.

Apple Podcasts: auto-generierte Transkripte in weiteren Sprachen verfügbar

Apple hat sich mit einer Mail an Podcast-Creater gewandt und diese darüber informiert, dass die auto-generierten Transkripte in der Apple Podcasts-App ab sofort in acht weiteren Sprachen zur Verfügung stehen. Dies beinhaltet unter anderem Portugiesisch, Italienisch und Schwedisch. Bis dato war das Features nur in vier Sprachen verfügbar. Summe Summarum steht die Funktion nun in zwölf Sprachen bereit:

Deutsch

Englisch

Dänisch

Niederländisch

Finnisch

Französisch

Italienisch

Norwegisch

Portugiesisch (Brasilien und Portugal)

Spanisch

Schwedisch

Mit Transkripten kann man den vollständigen Text einer Folge lesen, die Folge nach einem bestimmten Wort oder Ausdruck durchsuchen und auf den Text tippen, um den Podcast ab dieser Stelle wiederzugeben. Während der Wiedergabe einer Folge wird jedes Wort hervorgehoben, sodass es einfach ist, dem Text zu folgen. Apple betont weiter, dass die Schriftart und der Farbkontrast derart gestaltet sind, dass lange Texte leichter zu lesen sind. Gehörlose oder Schwerhörige können auch auf Transkripte zugreifen, ohne „aktuelle Folge wiedergeben“ drücken zu müssen. Transkripte werden automatisch für neue Folgen verfügbar sein, kurz nachdem die Folgen veröffentlicht worden sind.

Um auf die auto-generierten Transkripte zugreifen zu können, tippt ihr beim Abspielen eines Podcasts auf den „Zitat“-Button in der unteren linken Ecke der „Jetzt abspielen“-Ansicht.