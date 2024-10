Apple hat im September erst das iPhone 16 vorgestellt, aber es gibt noch mehr, was wir für diesen Herbst erwarten können. Laut der Gerüchteküche wird das Unternehmen bereits im Oktober neue M4 Macs und Updates für das iPad vorstellen. Mit dabei: neue MacBook Pro Modelle, ein neuer iMac, ein komplett überarbeiteter Mac mini und das iPad mini 7. Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, werden „mindestens einige von ihnen am Freitag, dem 1. November, auf den Markt kommen.“

Apples Herbst-Highlights

In seinem aktuellen „Power On“ Newsletter hat Gurman das mögliche Veröffentlichungsdatum von Apples erwarteten Hardware-Releases im Spätherbst enthüllt. Die zugehörige Keynote soll nach wie vor Ende Oktober stattfinden. Apple beabsichtigt derzeit alle oder zumindest einige der vorgestellten Geräte am 1. November zu veröffentlichen, so Gurman.

Zu den Produkten, die vorgestellt werden, gehören das 14 Zoll MacBook Pro mit M4, die 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pros mit M4 Pro und M4 Max, der neue iMac mit M4, der neu gestaltete Mac mini mit M4 und M4 Pro sowie ein neues iPad mini. Interessanterweise erwähnt Gurman das normale iPad nicht mehr. In Anbetracht der Tatsache, dass andere Analysten angaben, dass das Einstiegsmodell nicht vor Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen würde, steht ein iPad 11 im Jahr 2024 wohl nicht mehr zur Debatte.

Der Star der kommenden Veranstaltung im Oktober wird wahrscheinlich der neue M4 Chip sein, der eine Reihe von aktualisierten Mac-Produkte antreibt. Es wird erwartet, dass es bei den MacBook Pro Modellen und beim iMac (bis auf den M4) keine großen Neuerungen geben wird. Verbesserungen wie OLED-Displays und dünnere Designs werden frühestens im Jahr 2026 erwartet. Mit den neuen Macs wird wahrscheinlich das Magic Keyboard, die Magic Mouse und das Magic Trackpad Zubehör von Lightning auf USB-C umgestellt.

Die umfangreichsten Änderungen wird es voraussichtlich beim Mac mini geben. Der neue Mac mini soll ein schlankes Design erhalten, das vom Apple TV inspiriert ist. Mit an Bord ist ebenfalls der M4 Chip. Während HDMI-, Ethernet- und Kopfhörer-Anschluss erhalten bleiben, wird USB-A wahrscheinlich zugunsten weiterer USB-C-Anschlüsse eingestellt.

Das iPad mini 7 wird voraussichtlich weiterhin mit einem 8,3 Zoll LCD mit einer Auflösung von 1.488 × 2.266 Pixeln ausgestattet sein. ProMotion- oder OLED-Technologie wird es somit nicht geben, jedoch wird Apple vermutlich das „Jelly Scrolling“-Problem angehen, das beim Vorgängermodell auftrat. Bezüglich des Designs wird sich beim iPad mini 7 nicht viel ändern. Das Highlight wird wahrscheinlich der verbaute SoC sein. So gehen wir davon aus, dass Apple das Gerät mit dem neuesten A18 Chipsatz oder dem A17 Pro ausstatten wird, um die Unterstützung der neuen KI-Funktionen zu ermöglichen.