Von Zeit zu Zeit verschenk Apple über seine „Apple Bücher“-App ein eBook oder ein Hörbuch. Dieses Mal hat sich das Unternehmen aus Cupertino für ein Gratis-eBook entschieden. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch „Blonder Engel“ kostenlos herunterladen.

Gratis-eBook „Blonder Engel“

Vorübergehend könnt ihr euch „Blonder Engel“ von Marion Kummerow kostenlos aus dem Apple Bücher Store herunterladen. In der Bücherbeschreibung heißt es

Blonder Engel ist die bittersüße Liebesgeschichte zwischen einer Deutschen und einem britischen Piloten. Eine Geschichte über Mut und Gewissen, Liebe und Überleben im Dritten Reich. In Berlin, 1943, ist Mitgefühl ein Verbrechen. Die frischverheiratete Ursula Hermann ist eine einfache Frau, die sich nichts weiter wünscht, als dass der Krieg zu Ende geht und ihr Ehemann heil von der Ostfront nach Hause kommt. Aber manche Dinge sollen nicht sein. Die Obrigkeit hat bestimmt, dass Ursulas Kriegsbeitrag darin bestehen soll, Wärterin in einem Gefängnis für politische Gegner der Nazis zu werden. Eines Tages passiert das Undenkbare: Ein zum Tode verurteilter Gefangener, der Royal Air Force Pilot Tom Westlake, flüchtet und Ursula schaut weg. Falls dieser Akt des Mitgefühls entdeckt wird, ist ihr eigenes Leben keinen Pfifferling mehr wert. Als der verletzte Mann sie um Hilfe bitte, ist dies ihre Chance ihn auszuliefern und sich selbst zu retten. In einer Welt, wo Recht zu Unrecht geworden und Falsches plötzlich richtig ist, muss sie eine Entscheidung treffen: Führer und Vaterland gehorchen, oder ihrem Gewissen folgen. Inspiriert von wahren historischen Begebenheiten, ist Blonder Engel die unvergessliche Geschichte einer jungen Frau, die sich zwischen Moral und Gehorsam entscheiden muss.

Falls euch das Thema anspricht und ihr noch eine Lektüre für kalte Wintertage, den nächsten Urlaub oder einfach nur so benötigt, so sichert euch den kostenlosen Download. Wann ihr das Buch dann lest, könnt ihr immer noch entscheiden.