In den letzten Jahren keimten immer mal wieder Gerüchte auf, dass Apple zukünftig bei seinen Produkten auf die MicroLED-Technologie setzen wird. Anfang dieses Jahres hieß es dass, dass Apple die Pläne für ein selbstentwickeltes MicroLED-Display für die Apple Watch gestoppt haben soll. Allerdings scheint es, dass sich Apple nach wie vor mit dem Thema beschäftigt.

Apple soll MicroLED-Technologie noch längst nicht aufgegeben haben

Glaubt man den aktuellen Gerüchten auf X, so arbeitet Apple weiterhin an dem Einsatz der MicroLED-Technologie. Es heißt, dass Apples mutmaßliche AR-Brille MicroLED-Displays erhält und die Massenproduktion irgendwann im Jahr 2026 startet. Darüberhinaus heißt auch, dass es Apples Pläne vorsehen in einer zukünftigen Apple Watch Ultra ebenfalls MicroLED umzusetzen. Auch dies soll im Jahr 2026 umgesetzt werden. Die Apple Watch Ultra 3, die für Herbst 2025 erwartet wird, wird diese Display-Technologie aller Voraussicht nicht erhalten.

Die MicroLED-Technologie ähnelt herkömmlichen LEDs, arbeitet jedoch auf Mikrometerebene. Der Vorteil von MicroLED besteht darin, dass sie Kontrast und Helligkeit wie bei OLEDs bieten können, ohne dass jedoch eine Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist. Stattdessen werden die Mikro-LEDs direkt zur Bilderzeugung genutzt. Sie sind in einem Muster angeordnet und können jeweils rotes, grünes oder blaues Licht anzeigen. Dadurch ist auch keine Farbfilterschicht mehr nötig.