PhoneBuff hat wieder die Roboter-Finger gespitzt und den nächsten Akkulaufzeit-Test in Angriff genommen. Wie gewohnt nimmt sich der YouTuber zwei Spitzen-Smartphones und zeigt anhand der Nutzung von verschiedenen Apps, welches Smartphone länger durchhält. Dieses Mal tritt kein Geringerer als das iPhone 16 Pro Max gegen das Samsung Galaxy S24 Ultra an.

iPhone 16 Pro Max setzt neuen Rekord im Akkulaufzeit-Vergleich

Im Test von PhoneBuff erreichte das iPhone 16 Pro Max eine beeindruckende Akkulaufzeit von insgesamt 28 Stunden und 14 Minuten. Darin sind über 12 Stunden aktive Bildschirmzeit und 16 Stunden im Standby-Modus enthalten. Mit diesen Ergebnissen stellt das iPhone 16 Pro Max einen neuen Rekord auf und ist damit das Smartphone mit der längsten Laufzeit, das PhoneBuff je getestet hat. Das Samsung Galaxy S24 Ultra erzielte mit einer Laufzeit von 27 Stunden und 18 Minuten auch einen guten Wert, lag aber immer noch etwa eine Stunde darunter.

Bemerkenswert ist, dass das iPhone 15 Pro Max aus dem letzten Jahr mit 27 Stunden und 45 Minuten ebenfalls gut durchgehalten hat. Allerdings war der diesjährige Test etwas härter, da mehr Zeit mit dem Scrollen durch Apps wie Instagram verbracht wurde. Trotz dieser zusätzlichen Belastung hat das iPhone 16 Pro Max sowohl das Vorgängermodell als auch seine Hauptkonkurrenten übertroffen.

Im Gegensatz zu vielen Akkutests, bei denen Videos oder Webseiten in einer Endlosschleife laufen, bis das Gerät leer ist, vermittelt der Ansatz von PhoneBuff ein viel klareres Bild davon, wie sich das Smartphone im wirklichen Leben schlägt. Ein Roboterarm ist so programmiert, dass er das Smartphone wie ein Mensch benutzt. Dazu gehören: Nachrichten abrufen, in sozialen Medien surfen, Spiele spielen, Musik streamen und sogar mit Google Maps navigieren – das ganze Programm. Diese Mischung von Aufgaben macht die Ergebnisse besser nachvollziehbar. Und das Resultat ist in diesem Test eindeutig: Das iPhone bleibt auch mit dem 16 Pro Max führend bei der Akkulaufzeit.