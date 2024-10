Vor rund einem Monat kündigt Apple das neue iPhone 16 Pro an. Die Geräte sind längst auf dem Markt und werden nun von einem neuen Werbespot „4K 120fps – Capture“ begleitet. Dieser bewirbt die Möglichkeit, Videos in 4K 120 fps in Dolby Vision aufnehmen zu können.

„4K 120fps – Capture“

Apple hat mit dem iPhone 16 Pro das Kamerasystem im Vergleich zum Vorgängermodell überarbeitet. iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max bieten euch exklusiv die Möglichkeit, Videos in 4K mit 120 Bildern pro Minute in Dolby Vision aufzunehmen.

Der rund einminütige Werbespot zeigt mehrere Zeitlupenaufnahmen, darunter einen Sturm, einen im Weltraum schwebenden Astronauten, einen durch die Luft fliegenden Pfeil, einen Autounfall und mehr. Der Spot endet mit dem Slogan „Hollywood in your pocket.“.

Mit dem iPhone 16 Pro könnt ihr 4K 120 fps in Zeitlupe oder im Videomodus aufnehmen und die Wiedergabegeschwindigkeit nach der Aufnahme in der Fotos App anpassen, unter anderem mit einem Wiedergabetempo von 25 Prozent, einer neuen Option für halbes Tempo für einen verträumten Effekt und einer Option für eine fünfmal langsamere Wiedergabe, die 24 fps entspricht. Die Kombination mit dem neuen Bildsignalprozessor (ISP) im A18 Pro ermöglicht eine Einzelbild-Farbkorrektur auf Kino-Niveau für 4K 120 fps in Dolby Vision. Für effiziente Pro Workflows könnt ihr außerdem 4K 120 fps ProRes und Log Aufnahmen direkt auf externen Speicher­medien auf­zeichnen.

Eine Option zur Aufnahme von Zeitlupenvideos in Kinoqualität mit 4K 120fps ist eine der wichtigsten neuen Funktionen, die die ‌iPhone 16 Pro Modelle von den Non-Pro-Modellen unterscheidet