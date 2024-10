In den USA kommt es derzeit bei kundenspezifischen Konfigurationen mehrerer Macs zu erheblichen Lieferverzögerungen, was ein Vorbote von bevorstehenden Produktauffrischungen sein könnte. Passend hierzu stellt die Gerüchteküche schon länger neue MacBook Pro, iMac und Mac mini Modelle in Aussicht, die ein Upgrade auf den M4 Chip erhalten sollen.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Kunden, die individuelle Konfigurationen des M3 MacBook Pro, M3 iMac und M2 Mac mini bestellen, mit ungewöhnlich langen Lieferzeiten rechnen müssen, wobei sich die Lieferzeiten für heute aufgegebene Bestellungen auf fast einen Monat verlängern.

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Apple noch in diesem Monat mit der Umstellung seiner Mac Produktpalette auf M4 Chips beginnen wird. Es wird erwartet, dass die Aktualisierung das 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro, den 24 Zoll iMac und den Mac mini umfasst.

Die Aktualisierung des Mac mini ist hierbei besonders spannend, da er möglicherweise ein völlig neues Design erhält. Seit 2010 blieb der Mac mini vom Design her nahezu unverändert, mit Ausnahme der Entfernung des DVD-Laufwerks im Jahr 2011. Natürlich hat sich das Innenleben stark verändert, aber der Mac mini ist schon seit langem ein 7,7 Zoll Rechner.

Der neue M4 Mac mini soll ein schlankes Design erhalten, das vom Apple TV inspiriert ist. Während der HDMI-Anschluss und mehrere USB-C-Anschlüsse erhalten bleiben sollen, könnte USB-A in Rente geschickt werden. Erfreulich ist, dass der Mac mini zum ersten Mal Anschlüsse an der Vorderseite erhalten könnte. Gurman sagte zuvor, dass zwei der USB-C-Anschlüsse auf der Vorderseite und drei auf der Rückseite sein werden. Bei dem beschriebenen Modell handelt es sich um die M4 Pro Variante des Mac mini. Es bleibt also abzuwarten, ob das Basismodell des Mac mini auch fünf USB-C-Anschlüsse bieten wird, da Apple der Basisversion des Mac mini in der Vergangenheit weniger Anschlüsse spendiert hat. Ethernet und die Kopfhörerbuchse sollen beibehalten werden und das Netzteil weiterhin intern verbaut sein.

Es wird erwartet, dass alle M4 Basismodelle standardmäßig mit mindestens 16 GB RAM ausgestattet werden. Damit bricht Apple mit der Tradition, standardmäßig 8 GB RAM einzubauen, was das Unternehmen seit 2016 praktiziert.

Custom configurations of all MacBook Pro, iMac and Mac mini models are showing shipment delays until the end of October. I’ve reported several times that new versions are coming this fall. MacBook Airs seeing some configuration delays as well — but too soon for a refresh there. pic.twitter.com/td0jSHVIid

— Mark Gurman (@markgurman) October 5, 2024