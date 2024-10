Apple hat letzten Monat eine neue Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe für die Apple Watch eingeführt. Die Funktion war für Benutzer, die eine iOS 18.1 Beta verwenden, noch nicht verfügbar. iOS 18.1 Beta 6 ermöglicht jedoch endlich die Erkennung von Schlafapnoe für kompatible Apple Watch Modelle, die mit einem iPhone mit Beta-Software gekoppelt sind.

Die Schlafapnoe-Erkennung wurde mit iOS 18 und watchOS 11 auf der Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 eingeführt. Diejenigen, die eine Beta-Version von iOS 18.1 und watchOS 11.1 verwendeten, hatten die iOS 18 und watchOS 11 Updates für die Schlafapnoe-Erkennung jedoch nie erhalten – bis jetzt.

Wie 9to5Mac bestätigt, können Nutzer mit der neuen iOS 18.1 Beta 6 die Schlafapnoe-Erkennung aktivieren. So sehen Nutzer nach dem jüngsten Update die zugehörige Option in den Schlafeinstellungen innerhalb der Watch-App. Voraussetzung dafür ist natürlich eine kompatible Apple Watch. Apple schreibt zur Funktion:

„Schlaf ist besonders wichtig für die Gesundheit, da er das allgemeine physische und psychische Wohlergehen des Menschen beeinflusst. Schlafapnoe ist eine weit verbreitete Erkrankung, bei der die Atmung im Schlaf zeitweise aussetzt, wodurch der Körper nicht genug Sauerstoff erhält. Schätzungsweise mehr als eine Milliarde Menschen sind weltweit betroffen, und in den meisten Fällen wird Schlafapnoe nicht diagnostiziert. Unbehandelt kann sie erhebliche Folgen für die Gesundheit haben, wie ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes und Herzprobleme.

‚Atemstörungen‘ ist ein innovativer neuer Messwert auf der Apple Watch, der den Beschleunigungs­sensor nutzt, um kleine Bewegungen des Handgelenks zu erkennen, die mit der Unterbrechung der normalen Atemmuster in Zusammenhang stehen. Die Apple Watch analysiert alle 30 Tage Daten zu Atemstörungen und benachrichtigt Nutzer, wenn sie konstante Anzeichen für mittlere bis schwere Schlafapnoe erkennt. So können sie mit ihren Ärzten über die nächsten Schritte wie Diagnose und Behandlung sprechen. […]

Der Algorithmus für Mitteilungen über Schlafapnoe ist mit fortschrittlichem maschinellen Lernen und einem umfassenden Datensatz aus Schlafapnoetests auf klinischem Niveau entwickelt worden. Das Feature ist in einer klinischen Studie validiert worden, die in ihrem Umfang für Schlafapnoe Technologie beispiellos ist. In der klinischen Studie hatten alle Teilnehmer, die vom Algorithmus identifiziert worden sind, mindestens eine leichte Schlafapnoe.“