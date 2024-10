Die Amazon Prime Deal Days sind in den frühen Morgenstunden gestartet und neben zahlreichen Hardware-Deals dürften natürlich auch die Software-Deals nicht fehlen. Dabei springen uns zwei Aktionen direkt ins Auge. Zeitlich befristet könnt ihr euch Microsoft 365 und WISO Steuer 2024 zum stark reduzierten Preis sichern.

Microsoft 365 zu den Prime Deal Days reduziert

Amazon setzt den Rotstift an und reduziert Microsoft 365 Family (15 Monate) auf 52,99 Euro (3,53 Euro pro Monat). In Kombination it Norton 360 Deluxe erhaltet ihr Microsoft 365 Family (15 Monate) zum Preis von 53,99 Euro. Enthalten in Microsoft 365 Family (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Reicht euch Microsoft 365 Single für eine Person aus, so wird für das 12-Monats-Abo 41,99 Euro fällig (3,50 Euro pro Monat). Für diesen minimalen Unterschied sollte man sich allerdings überlegen, ob man nicht direkt das Family-Paket nimmt.

Falls euch das Microsoft 365 Abo nicht zusagt könnt ihr euch auch für Microsoft Office 2021 Home & Student als Dauerlizenz für 94,99 Euro entscheiden.

WISO Steuer 2024 nur 23,99 Euro

Weiter geht es mit WISO Steuer 2024 (für das Steuerjahr 2023). Solltet ihr – aus welchen Gründen auch immer – eure Steuererklärung für das abgelaufene Jahr noch nicht erledigt haben, so sichert euch WISO Steuer 2024 und reicht unkompliziert eure Steuererklärung ein.

Mit Steuer-Import, Steuer-Abruf, Steuer-Box, Steuer-Banking und Steuer-Versand wird ein großer Teil eurer Erklärung durch WISO Steuer 2024 automatisch vorausgefüllt, ohne dass ihr selbst etwas eintragen müsst. Ihr prüft und bestätigt nur noch die Angaben. WISO Steuer 2024 könnt ihr euch aktuell für nur 23,99 Euro sichern.