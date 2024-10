In den nächsten Wochen werden die neue M4-Macs angekündigt – daran zweifelt wohl kaum jemand. Eine echte Überraschung ist jedoch, dass bereits jetzt mehrere Unboxing-Videos des kommenden 14 Zoll MacBook Pro mit M4-Chip die Runde machen. Es könnte der größte Produktleak für Apple sein, seit ein Angestellter im Jahr 2010 versehentlich einen iPhone 4 Prototypen in einer Bar in Kalifornien liegen ließ.

M4 MacBook Pro Unboxing

Ein Unboxing-Video für ein angebliches 14 Zoll MacBook Pro mit M4-Chip von dem russischen Kanal Wylsacom auf YouTube sorgte am Sonntag für Aufmerksamkeit. Jetzt folgt das nächste Video mit einem Unboxing des noch nicht angekündigten MacBooks auf dem ebenfalls aus Russland stammenden Kanal Romancev768.

Der Shorts-Clip zeigt eine Verpackung für ein 14 Zoll MacBook Pro, das offenbar mit einem M4-Chip, einer 10-Core-CPU, einem 10-Core-Grafikprozessor, 16 GB RAM, 512 GB Speicherplatz, drei Thunderbolt 4-Anschlüssen und einer Space Black-Oberfläche ausgestattet ist. Laut dem im Video gezeigten „Über diesen Mac“-Fenster handelt es sich bei dem MacBook Pro um ein unveröffentlichtes Modell vom November 2024. Es ist die gleiche Konfiguration, die bereits im ersten Video zu sehen war.

Bloombergs Mark Gurman bezeichnete den möglichen Leak als „noch nie dagewesen“, ein Gefühl, das von dem Leaker ShrimpApplePro aufgegriffen wurde, der schreibt, dass „irgendein Verkäufer“ behauptete, 200 MacBook Pros auf Lager zu haben. „Dies ist wahrscheinlich der größte Lagerleak, den ich je gesehen habe“, schreibt er. ShrimpApplePro hatte letzten Monat auch einige Bilder von durchgesickerten 14 Zoll MacBook Pro Verpackungen veröffentlicht. Einige Berichte deuten darauf hin, dass diese MacBooks in privaten Online-Gruppen zum Verkauf angeboten werden.

Brancheninsider gehen davon aus, dass Apple die neuen M4-Macs, darunter neue MacBook Pro, iMac und Mac mini Modelle, gegen Ende Oktober ankündigen wird. Der Verkauf soll dann ab dem 01. November 2024 starten.

Apple ist bekannt für seine Geheimhaltungskultur, sodass ein derartiger Leak bei den hauseigenen Produkten selten vorkommt. Wie bereits erwähnt, könnte dies der bedeutendste Leak für Apple sein, seit Gizmodo im Jahr 2010 Fotos eines iPhone 4 Prototyps erhalten und veröffentlicht hat. Das iPhone hatte damals ein Apple-Mitarbeiter des Unternehmens versehentlich in einer Bar in Kalifornien zurückgelassen. In dem Fall schaltete Apple die Strafverfolgungsbehörden ein, aber wie das Unternehmen dieses Mal vorgeht, bleibt abzuwarten.