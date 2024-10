Monat für Monat nimmt Apple Arcade neue Spiele für die Spiele-Abo-Plattform auf. Nun gibt es einen Ausblick auf November. Im kommenden Monat starten Wheel of Fortune Daily, Drive Ahead! Carcade, Arkanoid vs Space Invaders+ und Texas Hold’em Poker: Pokerist+ auf Apple Arcade.

Apple Arcade: Neuzugänge am 07. November

Ab 7. November können sich Apple Arcade Spieler basierend auf der kultigen TV-Spielshow auf herausfordernde Worträtsel in Wheel of Fortune Daily stürzen, in einem völlig neuen Teil der Drive Ahead!-Serie Drive Ahead! Carcade Ein-Treffer-KO-Autokämpfe austragen, die Galaxie in Arkanoid vs Space Invaders+ retten und bei Texas Hold’em Poker: Pokerist+ alles auf eine Karte setzen.

Wheel of Fortune Dail

Wheel of Fortune Daily ist die perfekte Wahl für Fans täglicher Wortspiele und Denksportaufgaben oder für Spieler, die einfach den Nervenkitzel des Glücksrads lieben. Dieses ultimative Worträtselspiel bringt die Spannung der klassischen TV-Spielshow Bonus Round jeden Tag direkt in die Fingerspitzen der Spieler. Das Spielshow-Erlebnis wurde für Mobilgeräte neu interpretiert, da die Spieler endlosen Spaß beim Erraten von Buchstaben und Lösen des Rätsels haben, um virtuelle Preise zu gewinnen. Jeden Tag werden neue Rätsel zu verschiedenen Themen wie Popkultur, Essen und Trinken, Reisen und mehr hinzugefügt, um tägliche Herausforderungen und kniffligen Spaß zu bieten.

Drive Ahead! Carcade

In der rasanten Welt von Drive Ahead! Carcade gewinnen die Spieler, indem sie ihre Gegner mit nur einem Schlag ausschalten. Diese neueste Entwicklung der Drive Ahead!-Reihe bietet Echtzeit-Multiplayer-Chaos und endlosen Spaß mit blitzschnellen Autoschlachten, bei denen die Fähigkeiten und das Timing der Spieler auf die Probe gestellt werden. Spieler können an globalen Matches teilnehmen oder sich mit Freunden für kooperatives Chaos zusammentun und gemeinsam die Bestenlisten erklimmen. Sie können auch einzigartige Autos wie Monstertrucks, Geländewagen und Muscle-Cars sammeln und anpassen – alles in ihrer eigenen Garage. Und als Krönung können die Spieler ihre Rivalen täglich besiegen, um Ruhmespunkte zu sammeln, während sie ihre Bekanntheit unter den Fahrern steigern und zu Superstars werden.

Arkanoid vs Space Invaders+

Arkanoid vs Space Invaders+ ist eine spannende Fusion zweier klassischer Arcade-Spiele, die die Block-Zerstörungs-Action von Arkanoid mit dem Alien-zerstörenden Chaos von Space Invaders verbindet. In diesem spannenden Mashup reflektieren die Spieler feindliche Angriffe, um Invasoren und Blöcke zu zerstören. In 150 Levels in zwei Modi müssen die Spieler sich entwickelnde feindliche Formationen überwinden, über 20 Fähigkeiten meistern und herausfordernde Bosse besiegen, um die Galaxie zu retten.

Texas Hold’em Poker: Pokerist+

In Texas Hold’em Poker: Pokerist+ können Spieler strategisches Gameplay, Bluffen und Wettkämpfe mit Spielern aus aller Welt bestreiten und gleichzeitig versuchen, der ultimative Poker-Champion zu werden. Neue Spieler profitieren von einem leicht verständlichen Tutorial, während erfahrene Spieler an wöchentlichen Sit’n’Go-Turnieren, Spezialmodi mit einzigartigen Wendungen und Multitable-Turnieren teilnehmen können.

Neben den vier komplett neuen Spielen erhalten weitere Spiele auf Apple Arcade Updates, Erweiterungen und neuen In-Game-Content.