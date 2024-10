Amazon feiert die Prime Deal Days. Noch bis heute Abend 23:59 Uhr können sich Prime-Mitglieder hunderttausende Angebote sichern. Auch EcoFlow misch in diesem Jahr mit und hat ein Großteil seines Produktportfolios in den Mittelpunkt gestellt. Egal, ob ihr euch für ein Balkonkraftwerk, Mikrowechselrichter, PowerStations, Solarpanele oder weitere Produkte interessiert, ihr könnt bis zu 42 Prozent sparen. Ein Highlight ist sicherlich das PowerStream Balkonkraftwerk (Mikrowechselrichter und 2x 400W Solarpanel) zum Preis von nur 299 Euro.

EcoFlow: bis zu 42 Prozent Rabatt zu den Amazon Prime Deal Days

In den letzten Jahren haben wir uns mit verschiedenen EcoFlow-Produkten beschäftigt und diese ausführlich getestet. Dabei sind wir unter anderem auf PowerStream, verschieben PowerStationen, Smarte Geräte und Solarpanele eingegangen. Bis auf ein paar wenige Abzüge in der B-Note konnten uns die EcoFlow-Produkte überzeugen. Alles in allem bietet EcoFlow ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Wenn die jeweiligen Produkte noch einmal im Preis gesenkt, werden diese umso attraktiver.

Wir haben euch ein paar EcoFlow-Highlights zu den Prime-Deal Days zusammengestellt. Die vollständige Übersicht findet ihr hier.

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 800W und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Dieses Paket enthält einen Mikrowechselrichter 800W, AC-Kabel 1.5M, 400W Rigid Monokristalline...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2 Pro, 768 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 70... [Schnellste Aufladung auf dem Markt]Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Versorgt 80 % aller Geräte] Versorgen Sie mit bis zu 1600 W Ausgangsleistung 80 % Ihrer Geräte...

EF ECOFLOW DELTA 2 Tragbare Powerstation 1024Wh, Solar Generator LiFePO4-Batterie, erweiterbarer... 7-mal Schnellere AC-Ladung: Dank X-Stream Technologie lädt DELTA 2 7X schneller als vergleichbare...

Strom für Alles: Mit 1800W AC-Ausgangsleistung und 2*100W USB-PD Anschlüsse reicht DELTA 2 für...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2 MAX, 512 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt]Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 1000 W können Sie 9 wichtige...

EF ECOFLOW RIVER 2 mit XT60 Kabel 3.5M 256Wh Tragbare Powerstation, Solargenerator mit LiFeP04,... In nur 1 Std. von 0 auf 100 aufgeladen: Dank der schnellsten Ladegeschwindigkeit von 0 auf 100 %...

Sichere Nutzung für bis zu 10 Jahre: Aufgrund der verbesserten, langlebigen Zusammensetzung der...

EcoFlow DELTA 2 Max tragbare Powerstation 2048Wh, erweiterbar 2-6 kWh, LFP-Batterie mit 3000 Zyklen,... [0–100% in 1Std.] Dank der dualen Solar- und AC-Ladefunktion des EcoFlow können Sie Ihr Gerät in...

[Erweiterbare Kapazität von 2 kWh bis 6 kWh] DELTA 2 Max kann dreifache Kapazität mit bis zu 2...