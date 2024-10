Das iPhone 16 ist seit einigen Wochen auf dem Markt, und die große Frage, die sich jeder stellt, lautet: Wie sehen die Verkaufszahlen aus? Apple gibt zwar normalerweise keine genauen Zahlen bekannt, aber Berichte aus der Lieferkette geben uns oft einen guten Eindruck davon, was hinter den Kulissen passiert. Und laut dem Analysten Ming-Chi Kuo sieht es ziemlich gut aus.

iPhone 16 Pro treibt Nachfrage an

In einem aktuellen Beitrag auf X teilte Kuo mit, dass das iPhone 16 seine Verkaufsziele bisher erreicht hat. Trotz früherer Gerüchte, die etwas anderes vermuten ließen, gibt es keine Anzeichen für Lieferkettenkürzungen – was in der Regel ein Zeichen dafür wäre, dass sich ein Produkt nicht wie erwartet verkauft. Tatsächlich hat Apple die Zulieferer gebeten, die Produktion der iPhone 16 Pro Modelle unverändert aufrechtzuerhalten, sogar während des chinesischen Nationalfeiertags, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage für die höherwertigen Geräte groß ist.

Wie schon in den vergangenen Jahren sind die Pro-Modelle die Stars der Show. Kuo erwähnt, dass die Nachfrage nach dem iPhone 16 und dem iPhone 16 Plus im Vergleich zum letzten Jahr „eher schwach“ ist, während die Pro-Modelle gut genug laufen, um die Zulieferer zu beschäftigen.

Interessanterweise hat das iPhone 16 noch nicht die von Apple viel gepriesenen Apple Intelligence Funktionen integriert, was erklären könnte, warum die Nachfrage nach den Standardmodellen nicht ganz so hoch ist wie erwartet. Das scheint jedoch die Pro-Verkäufe nicht zu bremsen. Da Apple im Oktober mit iOS 18.1 (außerhalb der EU) die ersten KI-Funktionen freigibt, könnten das iPhone 16 und iPhone 16 Plus an Zugkraft gewinnen und Apple eine lukrative Weihnachtszeit bescheren.