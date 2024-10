Wenn ihr Anwendungen zur Bildschirmaufzeichnung unter macOS Sequoia verwendet, seid ihr sicher bereits auf die häufigen Berechtigungs-Popups gestoßen. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Mit dem kommenden Update auf macOS Sequoia 15.1 vereinfacht Apple die Abläufe und reduziert bei Bedarf die Anzahl der Erinnerungsmeldungen.

Weniger Popups für Bildschirmaufnahme-Apps

Apple hat in macOS Sequoia eine neue Sicherheitsfunktion eingeführt, die nicht bei allen Nutzern und Entwicklern gut ankam. Nach dem Update fordert macOS die Benutzer regelmäßig auf, eine Erlaubnis für Anwendungen zu erteilen, die Zugriff auf Bildschirmaufnahmen benötigen. Diese Änderung betrifft Bildschirmaufnahme-Apps, Screenshot-Programme, Videokonferenz-Tools und ähnliche Anwendungen. Betroffen sind Apps, die eine ältere Capture-API von Apple nutzen, die jedoch laut Entwicklern, die deutlich bessere Schnittstelle für die Aufnahme von Inhalten darstellt.

Das ist zwar gut als Erinnerung für die Privatsphäre, aber die ständigen Popups – anfangs noch wöchentlich – wurden für viele zu einer Quelle des Ärgers. Apple hatte bereits reagiert und diese Meldungen zunächst auf einmal im Monat reduziert, aber mit macOS Sequoia 15.1 wird es noch besser.

In der neuesten Beta-Version von macOS 15.1 gibt Apple an, dass Apps, die man häufig benutzt, nun weniger Popups auslösen. Das ist besonders nützlich für alle, die täglich mit Apps zur Bildschirmaufzeichnung arbeiten. Sobald man die Erlaubnis für eine häufig genutzte App bestätigt und akzeptiert hat, wird man also nicht mehr so oft belästigt – wie oft bzw. wenig, das ist noch nicht bekannt. In den Release Notes heißt es lediglich:

„Anwendungen, die unsere veralteten Content-Capture-Technologien verwenden, verfügen jetzt über verbesserte Richtlinien zur Sensibilisierung der Benutzer. Benutzer sehen weniger Dialoge, wenn sie regelmäßig Anwendungen verwenden, bei denen sie die Risiken bereits erkannt und akzeptiert haben.“

Der Kurswechsel erfolgt nach der Verbreitung verschiedener Workarounds, mit denen die Genehmigungsdialoge ohnehin umgangen werden können. Das macOS Sequoia 15.1 Update wird voraussichtlich am 28. Oktober erscheinen, sodass die ständigen Popups bald der Vergangenheit angehören.