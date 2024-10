Apple könnte die Art und Weise, wie das Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringt, verändern. Anstatt sich an den vorhersehbaren jährlichen Zeitplan für Hardware- und Softwareveröffentlichungen zu halten, könnte es sein, dass Apple einen zeitlich flexibleren Ansatz wählt. Das vermutet zumindest Bloombergs Mark Gurman, der Apples Konzept der jährlichen Produktveröffentlichungen genauer unter die Lupe genommen hat.

Eine Abkehr vom jährlichen Zyklus

Jahrelang konnten Apple-Fans ihre Uhren nach dem Produktzyklus des Unternehmens stellen. Laut Gurman könnte sich Apple bald für einen Ansatz entscheiden, der mehr nach dem Motto „Es ist fertig, wenn es fertig ist“ funktioniert. Gurman weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die neuesten Softwareversionen – wie iOS 18 und macOS Sequoia – ohne eine der am meisten gehypten Funktionen, Apple Intelligence, erschienen sind. Apples KI-Offensive, die auf der WWDC 2024 ein großes Gesprächsthema war, ist in iOS 18 noch nicht einmal vollständig integriert. Stattdessen werden die ersten dieser Funktionen (außerhalb der EU) mit dem iOS 18.1 Update starten, welches für Oktober erwartet wird. Weitere Updates sind für 2025 geplant.

Was bedeutet das also? Es bedeutet, dass Apple sich Zeit lässt, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert, bevor es veröffentlicht wird. Und das ist wahrscheinlich eine gute Sache, vor allem nach den jüngsten Problemen mit iPadOS und watchOS, wo einige Funktionen aufgrund von Fehlern zurückgezogen werden mussten.

Weniger Eile, mehr Innovation?

Dadurch, dass Apple nicht unter Zeitdruck steht, um die jährlichen Fristen einzuhalten, hat das Unternehmen möglicherweise mehr Spielraum für Innovationen. Gurman meint, dass sich das Unternehmen ohne den Druck, sich an einen starren Zeitplan halten zu müssen, darauf konzentrieren kann, die Dinge richtigzumachen, anstatt sie einfach nur auf den Markt zu bringen. Das könnte zu insgesamt besseren Produkten führen – weniger Softwarefehler und ausgefeiltere Hardware.

Nehmen wir zum Beispiel die Apple Watch SE. In diesem Jahr gibt es keine neue Version, und es scheint, dass sie jetzt in einem dreijährigen Veröffentlichungszyklus erscheint. Auch die Apple Watch Ultra hat kein größeres Upgrade erhalten – nur eine neue Farboption. Diese Entscheidungen könnten Teil des größeren Plans von Apple sein, die Produktlebenszyklen zu verlängern und sich auf Qualität statt Quantität zu konzentrieren.

Was kommt als Nächstes von Apple?

Während es so aussieht, als würden wir weiterhin jedes Jahr neue iPhones bekommen, halten sich andere Geräte möglicherweise ab nächstes Jahr nicht an einen so strengen Kalender. Gurman sagt voraus, dass wir Anfang 2025 neue MacBook Air und iPad Air Modele sowie ein neues iPhone SE sehen werden, während größere Produkte wie der Mac Studio und der Mac Pro später im Jahr erscheinen werden. Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichungen wird sich nicht mehr um Ereignisse wie die WWDC oder die iPhone-Keynote im September drehen. Stattdessen werden sie erscheinen, wann immer Apple sie für reif hält.

Für Apple könnte diese Verschiebung einen weiteren Zweck erfüllen: uns alle auf Trab zu halten. Die Tech-Welt lebt von Leaks, Vorhersagen und Gerüchten, aber wenn Apples Zeitplan weniger vorhersehbar ist, behält das Unternehmen ein wenig mehr Kontrolle über die Berichterstattung. Außerdem kann Apple durch die zeitliche Streuung der Produkteinführungen den Nachrichtenfluss über das ganze Jahr hinweg dominieren, anstatt nur ein- oder zweimal.

Die Auswirkungen auf die Verbraucher

Was bedeutet das alles für uns? Wenn man gern auf dem Laufenden bleibt, was die neueste Apple-Technologie angeht, könnte es sich etwas seltsam anfühlen, nicht genau zu wissen, wann die nächste große Veröffentlichung ansteht. Auf der anderen Seite könnte dies aber auch bedeuten, dass bessere Produkte auf den Markt kommen, die weniger Probleme haben. Und mal ehrlich, wer bevorzugt nicht eine fehlerfreie Erfahrung? Bei der Gelegenheit könnte dann auch wieder der Überraschungseffekt zunehmen.

Apples Schritt hin zu einem gestaffelten Veröffentlichungszeitplan könnte auch für diejenigen von uns ein Gewinn sein, die nicht jedes Jahr ein Upgrade durchführen. Mit einem längeren Abstand zwischen größeren Updates für Produkte wie die Apple Watch SE oder iPads ist es einfacher, sein Gerät noch ein paar Jahre zu behalten, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen.

Eine interessante Zukunft

Apples neuer Ansatz für Produktveröffentlichungen befindet sich zwar noch in der Entwicklungsphase, aber eines ist klar: Das Unternehmen schaltet einen Gang zurück. Durch die Abkehr vom jährlichen Zyklus verschafft sich Apple mehr Spielraum für Innovationen und überrascht uns hoffentlich mit noch besseren und zuverlässigeren Produkten. Es ist zwar etwas schwieriger vorherzusagen, wann die nächste große Veröffentlichung ansteht, aber es scheint ein fairer Kompromiss zu sein, wenn die Technik davon profitiert.