Nach vermeintlichen Fotos einer M4 MacBook Pro Verpackung und einem anschließenden Unboxing-Video wurde das unveröffentlichte MacBook nun auf einer russischen Kleinanzeigenseite zum Verkauf angeboten. Natürlich zu einem stark überhöhten Preis, versteht sich. Vollzeitleaker ShrimpApplePro sprach bereits zuvor davon, dass ein Händler 200 Stück des besagten MacBook Pro auf Lager haben soll. So bizarr der Leak wirkt, so wild wird auch spekuliert, was hier falsch gelaufen ist – immerhin handelt es sich um einen der größten Apple-Leaks der letzten Jahre.

M4 MacBook Pro zu verkaufen

Bloombergs Mark Gurman bezeichnete den Leak bereits als „noch nie dagewesen.“ Die Meinung teilt auch ShrimpApplePro, der schreibt, dass „dies wahrscheinlich der größte Lagerleak“ ist, den er je gesehen hat.

Zunächst soll das besagte M4 MacBook Pro Modell in privaten Facebook-Gruppen angeboten worden sein. Laut Meldungen in den sozialen Medien wurde das fragliche Gerät jetzt auch öffentlich auf der Kleinanzeigen-Plattform Avito angeboten. Das Modell verfügt angeblich über 16 GB RAM, 512 GB Speicherplatz und ein exklusives neues Space Black Finish, das derzeit den MacBook Pro Modellen M3 Pro und M3 Max vorbehalten ist. Und der geforderte Preis? Stolze 720.000 Rubel (etwa 6.700 Euro).

Die Tatsache, dass das MacBook über diverse Plattformen angeboten wurde und es anscheinend nicht an Nachschub fehlt, heizt Gerüchte an, dass die Geräte aus einem chinesischen Lager gestohlen wurden, bevor sie irgendwie nach Russland gelangten. Die Online-Anzeigen wurden inzwischen entfernt, aber das Rätsel rund um diesen Leak bleibt bestehen.

Aufgrund der US-Handelssanktionen dürfen Apple-Produkte in Russland nicht über offizielle Kanäle verkauft werden, sodass die Vermutung eines Diebstahls aus einem chinesischen Lagerhaus nicht abwegig ist. Natürlich können die MacBooks auch bei anderen Gelegenheiten abhandengekommen sein. Die Spekulationen sind diesbezüglich weitläufig.

Apple hat sich zu dem Thema nicht geäußert, und es bleibt unklar, wie das Unternehmen auf diesen offensichtlichen Verstoß reagieren wird. Unabhängig von den jüngsten Ereignissen wird erwartet, dass Apple das neue M4 MacBook Pro Ende Oktober 2024 ankündigt und am 1. November auf den Markt bringt.