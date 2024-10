Waipu.tv hat bekannt gegeben, dass der TV-Streaming-Anbieter sieben neue Sender in sein Portfolio aufnimmt. Damit umfasst das Angebot von Waipu.tv mittlerweile über 270 HD-Kanäle, so dass für jeden Geschmack der passende Sender dabei sein sein sollte.

Waipu.tv: sieben neue Sender

Waipu.tv erweitert sein Sonderangebot um sieben neue Kanäle ohne Aufpreis in allen Paketen. Mit den Neuzugängen wächst das Angebot auf insgesamt über 270 HD-Sender. Egal ob Kinderprogramm, packende Dokumentationen, spannende Krimis oder fesselnder Horror – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Programminhalte wurden teilweise eigens für waipu.tv zusammengestellt und stehen größtenteils auch in der waiputhek on-demand zur Verfügung.

Looloo Kids TV – Der perfekte Kanal für Kinder und Familien mit lustigen, lehrreichen Inhalten und musikalischen Abenteuern.

DOKUSAT – Fesselnde Dokumentationen aus aller Welt zu verschiedenen Themen, von Natur bis hin zu Wissenschaft und Geschichte.

Hope TV – Inspirierende und spirituelle Programme, die sich mit Fragen des Glaubens und der Hoffnung beschäftigen.

KrimiKollegen – Der Kanal für alle Krimi-Fans mit spannenden Serien und Filmen rund um Verbrechen, Ermittler und fesselnde Fälle.

CiNENET – Bietet ein breites Spektrum an internationalen und unabhängigen Filmen für Cineasten und Filmliebhaber.

Zombieworld – Für Fans des Horrorgenres: Alles rund um Zombies, von Filmen bis hin zu Serien, die den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben.

Best of The Voice – Hier werden die besten Auftritte und emotionalsten Momente aus den verschiedenen Staffeln der beliebten Gesangsshow gezeigt. Eine Bühne für außergewöhnliche Talente und unvergessliche Performances.