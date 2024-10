Apple und Amazon haben eine neue Vereinbarung erzielt. Diese sieht es vor, dass Prime Video Abonnenten in den USA ab Ende dieses Monats Apple TV+ abonnieren können. Viele Details sind noch nicht bekannt. Apple TV+ wird als Prime Video Channel buchbar sein.

Apple TV+ zukünftig als Prime Video Channel

Prime Video-Kunden in den USA können bald Apple TV+ abonnieren, um preisgekrönte und erfolgreiche Apple Originals direkt über Prime Video zu genießen. Auch wenn die Neuerung zunächst in den USA startet, hat Amazon bereits bestätigt, dass weitere Länder folgen werden.

Im Laufe dieses Monats wird Apple TV+ in den USA über Prime Video als Zusatzabonnement für 9,99 US-Dollar pro Monat verfügbar sein. Prime-Mitglieder, die Apple TV+ über Prime Video abonnieren, haben Zugriff auf Apple Originals, darunter Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale sowie auf globale Kinohits wie Wolfs, The Instigators und mehr sowie auf Sportereignisse der Major League Soccer und Major League Baseball.

Eddy Cue, Apple Senior Vice President of Services, wird in der begleitenden Amazon Pressemitteilung wie folgt zitiert

„Wir möchten Apple TV+ und seine preisgekrönte Bibliothek mit Serien und Filmen der größten Geschichtenerzähler der Welt so vielen Zuschauern wie möglich zugänglich machen. Wir freuen uns, dass Prime Video jetzt Apple TV+ anbietet und den Zuschauern damit eine unglaubliche Bandbreite an Sehoptionen bietet.“

Die Verbreitung von Apple TV+ wird durch die neue Kooperation nicht wirklich erweitert, der Apple Video-Streaming-Dienst grundsätzlich überall dort verfügbar, wo der Amazon Prime Video-Dienst angeboten wird. Allerdings ist Prime Video – insbesondere in den USA – sehr stark verbreitet. Es dürfte Apple TV+ jedoch dabei helfen, dass Kunden komfortabler auf den Video-Streaming-Streaming-Dienst zugreifen können.

Auch in der Apple TV-App werden sogenannten Channels angeboten. Hier ist Prime Video noch nicht verfügbar. Wir sind gespannt, ob zukünftig über die Apple TV-App auch Prime Video als kostenpflichtiger Channel gebucht werden kann.