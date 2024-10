Im Laufe dieses Monats wird Apple die finale Version von iOS 18.1 veröffentlichen und den Startschuss für Apple Intelligence geben. Gehandelt wird der 28. Oktober 2024. Allerdings werden nicht alle Apple Intelligence Funktionen, die Apple bereits angekündigt hat, direkt zum Start zur Verfügung stehen. Vielmehr hat sich Apple für „sanfte“ Einführung entschieden. Viele weitere Features werden im Laufe der nächsten Monaten folgen.

Diese Apple Intelligence Funktionen starten nicht mit iOS 18.1

Mit iOS 18.1 starten Hilfreiche Schreibwerkzeuge, Zusammenfassungen in Mail und von Mitteilungen, ein natürlicheres und flexibleres Siri, das Bereinigen Tool in Fotos und mehr. Allerdings gibt es allerhand Apple Intelligence Funktionen, die Apple bereits angekündigt hat, die allerdings nicht mit iOS 18.1 eingeführt werden.

Image Playground

Ihr könnt mit Image Playground in wenigen Sekunden lustige Bilder generieren und zwischen drei Stilen wählen: Animation, Illustration und Sketch. Image Playground ist einfach zu nutzen und direkt in Apps wie Nachrichten integriert. Außerdem kommt es als eigene App. Alle Bilder werden auf dem Gerät generiert. Ihr könnt frei experimentieren, mit so vielen Bildern, wie ihr möchtet.

Mit Image Playground könnt ihr zwischen verschiedenen Konzepten aus Kategorien wie Themen, Kostüme, Accessoires und Orte wählen. Ihr könnt eine Beschreibung für ein Bild eingeben, Personen aus eurer persönlichen Fotomediathek auswählen, die auf dem Bild sein sollen, und den Stil eurer Wahl aussuchen.

Genmoji

Ihr könnt ein einzigartiges Genmoji erstellen, um euch auszudrücken. Nur durch Eingeben einer Beschreibung erscheint ein Genmoji mit weiteren Optionen. Ihr könnt sogar Genmojis von Freunden und Familienmitgliedern auf Basis eurer Fotos erstellen. Genau wie Emojis können Genmojis beim Eingeben zu Nachrichten hinzugefügt oder als Sticker oder Reaktion in einem Tapback geteilt werden.

Bildkreation

Bildkreation wird Notizen visuell ansprechender machen, indem es grobe Skizzen in beeindruckende Bilder verwandelt. Wenn ihr einen leeren Bereich einkreist, wird Bildkreation anhand von Kontext aus den umliegenden Bereichen ein Bild erstellen.

Prioritäten für Mitteilungen

Prioritäts-Mitteilungen werden oben in Ihrem Mitteilungsstapel angezeigt, sodass ihr zuerst die wichtigsten Nachrichten erhaltet.

Siri

Mit iOS 18.1 bringt Apple bereits erste Siri-Verbesserungen auf das iPhone. Siri wird mit iOS 18.1 natürlicher und flexibler und ist jetzt noch tiefer in das Systemerlebnis integriert. Es hat ein völlig neues Design mit einem eleganten Leuchten entlang der Displayränder, wenn Siri auf dem iPhone, dem iPad oder in CarPlay aktiv ist.

Mit weiteren 18.x Updates wird Apple das Siri-Erlebnis weiter verbessern. Siri wird noch leistungsstärker werden und auf euren persönlichen Kontext zugreifen können, um eine Intelligenz zu ermöglichen, die voll und ganz auf euch abgestimmt ist. Außerdem wird Siri den Displayinhalt kennen und Hunderte von neuen Aktionen in und zwischen Apps von Apple und Drittanbietern ausführen können. So könnt ihr beispielsweise ein Foto, welches ihr euch gerade anguckt, an einen Freund schicken.

ChatGPT

Apple integriert den Zugang zu ChatGPT in Erlebnisse in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. So könnt ihr auf das Wissen zurückgreifen − und auf die Fähigkeiten, Bilder und Dokumente zu verstehen − ohne zwischen Tools zu wechseln. Siri kann das Wissen von ChatGPT nutzen, wenn es hilfreich ist. Ihr werdet um Erlaubnis gebeten, bevor Fragen an ChatGPT gesendet werden, zusammen mit Dokumenten oder Fotos. Siri präsentiert dann direkt die Antwort.

Mail

Apple fügt der Mail-App eine Funktion hinzu, die eure eingehenden Nachrichten automatisch in Kategorien sortiert, um euch eine bessere Verwaltung von Dingen wie Newslettern und Mails zu Einkäufen zu ermöglichen.

Weitere Sprachen

Apple Intelligence unterstützt zum Start Englisch (USA) und wird im Dezember auf andere Varianten der englischen Sprache für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien ausgedehnt. Unterstützung für weitere Sprachen, darunter Deutsch, Chinesisch, Französisch, Japanisch Spanisch und weitere folgt im nächsten Jahr.