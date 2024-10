Ende letzten Monats hatte die Anker Marke eufy die neue Sicherheitskamera eufyCam S3 Pro angekündigt. Diese gilt als Nachfolger der eufyCam S3 Pro und ist ab sofort im Handel erhältlich. Die eufyCam S3 Pro zeichnet sich unter anderem durch eine hervorragender Nachtsicht und 4K-Auflösung aus.

eufyCam S3 Pro ab sofort erhältlich

Passend zum Herbstanfang und dem Beginn der dunklen Jahreszeit bringt eufy am heutigen Tag die eufyCam S3 Pro in den Handel. Dabei können sich die technischen Daten der neuen Sicherheitskamera in jedem Fall sehen lassen. Eufy setzt auf einen 1/1,8 Zoll großen CMOS-Sensor, eine F1,0-Blende und ist mit einem KI-gesteuerten Bildsignalprozessor (ISP) ausgestattet. Das Zusammenspiel sorgt auch bei Nacht laut Hersteller ohne zusätzliche Lichtquelle für tagähnliche Aufnahmen.

Die Radar-Technologie und passives Infrarot (PIR) nutzen einen hochmodernen Algorithmus, der menschliche Bewegungen mit höchster Präzision erkennt und Fehlalarme um bis zu 99 Prozent reduziert. Durch die hohe 4K-Auflösung und einen achtfachen Zoom lassen sich kleinste Details wie Nummernschilder aus bis zu zwölf Metern Entfernung problemlos erkennen.

Zwei-Wege-Kommunikation, künstliche Intelligenz zum Ausblenden störender Hintergrundgeräusche, ein 105 Dezibel lauter Sirenenalarm und ein integriertes Solarpanel runden den Funktionsumfang ab. Wie viele Produkte des bereits bestehenden eufy-Ökosystems, harmoniert die eufyCam S3 Pro bestens mit der eufy HomeBase 3 (S380), die sogar standardmäßig im Bundle mit der smarten Station erhältlich ist. Hier speichert ihr ihre Aufnahmen sicher und lokal auf dem 16 Gigabyte großen internen Speicher – ohne monatliche oder jährliche Gebühren.

Preis & Verfügbarkeit

Die eufyCam S3 Pro ist ab sofort in diversen Bundles bei Amazon und weiteren Händlern erhältlich. Das Standard-Bundle mit zwei S3 Pro-Kameras und einer HomeBase 3 (S380) kostet 649 Euro. Das Set mit drei Kameras gibt es für 849 Euro, und das Vierer-Bundle mit zwei Solarpanelen wandert für 999 Euro über den virtuellen Ladentisch.

