Apple treibt die Entwicklung von immersiver Unterhaltung weiter voran und erweitert das kostenlose Angebot an Inhalten für sein Vision Pro Headset. Das neueste Update umfasst neue Filme, Konzerterlebnisse und Sportereignisse – alles in einem Format, das Apple „Immersive Video“ nennt. Damit positioniert das Unternehmen sein Mixed-Reality-Headset nicht nur als ein Stück Hardware, sondern als ein Fenster zu einer völlig neuen Art des Medienkonsums.

Apple Immersive Video: Was ist das Besondere daran?

Immersive Video kombiniert hochauflösende 3D-Videos und Spatial Audio, um den Zuschauern ein Erlebnis zu bieten, das sich lebensechter anfühlen soll. Im Gegensatz zu herkömmlicher 2D-Darstellung versetzt uns das neue Format direkt in die Umgebung, sei es eine Konzertbühne, ein Sportereignis oder, wie im Fall von Apples neuesten Inhalten, ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei handelt es sich nicht um virtuelle Realität im Sinne von Spielen oder interaktiven Welten – es geht vielmehr darum, ein Seherlebnis zu schaffen, das sich physisch präsent anfühlt.

„Submerged“: ab sofort für Vision Pro verfügbar

Eines der herausragenden Beispiele ist „Submerged“, Apples erster inszenierter Film, der speziell für Immersive Video entwickelt wurde. Unter der Regie von Edward Berger („All Quiet on the Western Front“) nimmt „Submerged“ die Zuschauer mit an Bord eines U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg, das angegriffen wird. Die 3D-Bilder und der Surround-Sound sollen den Zuschauer in die Spannung des Moments hineinziehen. Berger selbst sagte, dass das Format seine Einstellung zum Geschichtenerzählen verändert hat, da die Technologie ein tieferes Eintauchen in den Film ermöglicht als das traditionelle Filmemachen.

Der Film wurde auf einem massiven, 23 Tonnen schweren U-Boot-Set gedreht, das die düstere, beengte Umgebung von U-Booten aus der Kriegszeit nachbilden sollte. Die Crew setzte praktische Effekte wie Wasser, Dampf und Feuer ein, um den Realismus zu verstärken. Für alle, die skeptisch sind, dass Immersive Videos nur eine Spielerei sind, zeigt dieses Niveau der Produktion, dass Apple es ernst meint mit den Möglichkeiten des Formats.

Musik-Erlebnisse: The Weeknd und Concert for One

Auch im Bereich Musik hat Apple einige hochkarätige Inhalte in petto. Nächsten Monat wird das immersive Musikerlebnis „Hurry Up Tomorrow“ von The Weeknd vorgestellt. Apple verspricht, den Fans einen hautnahen Einblick in das neue Album zu geben, indem Immersive Video genutzt wird, um ein privates Konzerterlebnis zu schaffen.

Die „Concert for One“-Reihe wird ebenfalls noch in diesem Jahr starten, zunächst mit einem Auftritt der britischen Künstlerin RAYE. Apple bewirbt die Reihe als ein intimes Konzerterlebnis, bei dem der Zuschauer den besten Platz im Haus bekommt.

Sport und Abenteuer: NBA All-Star Weekend und mehr

Auch an Sportfans hat Apple gedacht. In Kürze wird ein neuer Kurzfilm über das NBA All-Star Weekend 2024 veröffentlicht, der wichtige Momente wie den Slam Dunk Wettbewerb und die NBA vs. WNBA 3-Point Challenge zeigt. Wenn ihr schon immer mal einen Blick auf die Courts werfen wolltet, ohne tatsächlich bei einem Spiel dabei zu sein, ist das vielleicht eure Chance.

Auch die „Adventure“-Serie von Apple wird mit neuen Episoden erweitert, in denen Highliner, Freitaucher und Kletterer extreme Herausforderungen in atemberaubenden Umgebungen bewältigen. Dabei handelt es sich nicht einfach nur um Naturdokumentationen – vielmehr geht es darum, den Zuschauer in das Geschehen zu versetzen, damit er das Gefühl hat, direkt bei den Sportlern zu sein.

Die wachsende Inhaltsbibliothek von Apple Vision Pro

Apple baut nach und nach eine kostenlose Bibliothek mit immersiven Inhalten für Vision Pro auf, die inzwischen Serien wie „Prehistoric Planet Immersive“ und „Alicia Keys’ Rehearsal Room“ umfasst. Auf all diese Inhalte kann über die Apple TV App auf Vision Pro zugegriffen werden, sodass sie relativ einfach zu finden und anzusehen sind.

Aber auch wenn die Inhaltsbibliothek wächst, hat man das Gefühl, dass dies erst der Anfang ist. Immersive Video hat viel Potenzial, aber die wirkliche Bewährungsprobe wird sein, ob Filmemacher und Inhaltsersteller außerhalb von Apple mit an Bord kommen. Im Moment investiert Apple viel in die Erstellung hochwertiger Inhalte, um zu zeigen, was die Vision Pro alles kann.