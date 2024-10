Die Akkus im iPhone 16 und iPhone 16 Plus verwenden eine innovative Art von Klebstoff, der mit einer angelegten Niederspannung von einer 9-V-Batterie, einem Ladegerät oder einer anderen Stromquelle gelöst werden kann. Bislang hat diese Technologie noch keinen Einzug in die Pro-Modelle gehalten, aber das könnte sich mit dem iPhone 17 im nächsten Jahr ändern.

Was hat es mit dem vereinfachten Akkutausch auf sich? Apple verwendet für die Akkus des iPhone 16 und iPhone 16 Plus einen Klebstoff, der sich mit Niederspannung lösen lässt. Der Kleber hält den Akku so lange fest, bis eine Spannung angelegt wird. Dann kann der Akku einfach aus dem Gehäuse entfernt werden. Dieses neue Verfahren ersetzt die bisherige Methode, bei dem der Akku mit normalem Klebstoff befestigt ist und sich mithilfe von dehnbaren Klebelaschen (Stretch-Release-Tabs) entfernt werden kann.

Laut Majin Bu (der mit Apple-Leaks schon einige Erfolge und Misserfolge erzielt hat), könnte der bequeme Niederspannungsprozess für den Akku-Austausch auf alle iPhone 17 Modelle ausgedehnt werden, einschließlich das in der Gerüchteküche heiß gehandelte iPhone 17 Air. Wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass man nicht mehr mit den Klebelaschen herumfummeln muss. Die Stretch-Release-Tabs sind zwar nicht schlecht – sie wurden entwickelt, um das Entfernen des Akkus einfacher zu machen als ältere Methoden, bei denen der Klebstoff viel hartnäckiger war – aber sie erfordern immer noch etwas Geduld und die Hoffnung, dass die Tabs nicht auf halbem Weg abreißen.

Wenn sich die neue Methode bewährt, könnte dies ein großer Gewinn für die Reparierbarkeit des iPhone-Lineups sein. Der durchschnittliche iPhone-Benutzer denkt vielleicht nicht jeden Tag an den Austausch des Akkus, aber es ist eine große Sache, wenn es darum geht, dass die Arbeit von Reparaturwerkstätten erleichtert wird.

Das folgende iFixit-Video zeigt den einfachen Akkutausch beim iPhone 16:

From the information I have been able to get, it looks like the entire iPhone 17 series will feature new battery adhesives and will use electrically induced adhesive peel technology.

Full Article: https://t.co/A3y6Z103ss pic.twitter.com/r13FYGRs4q

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 10, 2024