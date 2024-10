Diejenigen, die sich schon seit längerer Zeit mit Apple beschäftigen, werden Dan Riccio sicherlich kennen. Der Apple Manager war „früher“ regelmäßig Teil von Apple Keynotes, um über Produktneuheiten zu sprechen. Anfang 2021 trat Riccio aus der ersten Reihe zurück, übernahm ein Geheim-Projekt und übergab den Posten des Senior Vice President of Hardware Engineering. Ende dieses Monats geht der Manager nun in den Ruhestand.

Langjähriger Apple-Manager Dan Riccio geht in den Ruhestand

Anfang dieses Jahres zeichnete sich bereits ab, dass Dan Riccio bald endgültig in den Ruhestand gehen wird. Nun berichtet Bloomberg, dass der Manager Ende Oktober aus dem aktiven Dienst ausscheiden wird.

Riccio kam im Juni 1998 als Produktdesigndirektor zu Apple und wurde im August 2012 zum Senior Vice President of Hardware Engineering befördert. Diese Position hatte er mehr als acht Jahre lang inne, bevor er 2021 zu einem nicht näher bezeichneten Geheimprojekt wechselte. Dabei dürfte es sich um Apple Vision Pro handeln, die Anging dieses Jahres ihren Verkaufsstart feierte. Darüberhinaus war er in der Vergangenheit maßgeblich an der Entwicklung der AirPods, des iPad Pro sowie von ersten iPhone-Modelle mit größerem Display beteiligt.

Wie eingangs erwähnt, übernahm John Ternus das Zepter von Riccio als Senior Vice President of Hardware Engineering. Dieser übernimmt auch die Gesamtverantwortung von Apple Vision Pro. Mike Rockwell, der unter Riccio gearbeitet hat, wird sich währenddessen um das Tagesgeschäft der Apple Vision Pro und weiteren Apple Headsets und Brillen beschäftigen.