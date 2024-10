Wenn wir an die Arbeit mit einem iPad Pro denken, fallen uns als erstes Skizzen, Bild- und Videobearbeitung oder die Arbeit an einer Präsentation ein. Aber wie wäre es mit der Gestaltung der Masken von NHL-Torhütern? Auch wenn wir zugegebenermaßen nicht direkt auf diesen Einsatzzweck gekommen sind, so verwenden tatsächlich einige Künstler und Torhüter der Liga das iPad Pro und den Apple Pencil Pro, um ihre einzigartigen Maskendesigns zum Leben zu erwecken.

Masken: Die Geschichten, die sie erzählen

Zum Start der NHL-Saison 2024/2025 haben sich einige der besten Torhüter mit talentierten Maskenkünstlern zusammengetan, um die einzigartigen Designs der Torhüter-Masken mit dem iPad Pro zu gestalten. Das Projekt ist Teil einer Zusammenarbeit zwischen Apple, der NHL und der National Hockey League Players Association (NHLPA). Jede Maske erzählt eine Geschichte, die persönliche Erlebnisse, Teamstolz und die neuesten technischen Hilfsmittel miteinander verbindet.

Nehmen wir zum Beispiel Jacob Markstrom von den New Jersey Devils. Mithilfe des Künstlers Jordon Bourgeault wurde Markstroms Maske vom Jersey Devil inspiriert, einer Kreatur aus der Folklore um 1700. Das Design ist eine Hommage an die reiche Geschichte des Bundesstaates und an den kämpferischen Geist seines Teams.

Jeremy Swayman von den Boston Bruins arbeitete mit Dave Gunnarsson zusammen, um eine Maske zu entwerfen, die Bostons Vergangenheit ehrt. Auf der Maske finden sich Darstellungen historischer Figuren wie Paul Revere, eine Anspielung auf den Freedom Trail und ein Hauch von Alaska, Swaymans Heimatstaat. Die Maske verbindet nahtlos seine persönliche und berufliche Geschichte und verleiht dem Design eine besondere Bedeutung.

Dann ist da noch Joseph Woll von den Toronto Maple Leafs, dessen Maske ruhige Berglandschaften zeigt, die von seiner Meditationsmethode inspiriert sind. Gunnarsson half dabei, Wolls Vision zum Leben zu erwecken, und baute sogar einen Flügel ein, um seine Leidenschaft für Musik widerzuspiegeln. Das Design steht für Ruhe und Konzentration – Qualitäten, die jeder Torwart auf dem Eis braucht.

Linus Ullmark von den Ottawa Senators arbeitete mit Bourgeault zusammen, um eine von den Wikingern inspirierte Maske zu entwerfen, die die Initialen der Familie enthält und eine Hommage an das ursprüngliche Logo der Ottawa Senators darstellt. Die Maske von Sam Montembeault von den Montreal Canadiens ist derweil eine Hommage an Torwartlegenden wie Plante, Dryden und Roy und würdigt gleichzeitig wichtige Meilensteine in der Geschichte der Canadiens.

Andere Torhüter wie Stuart Skinner von den Edmonton Oilers haben sich dafür entschieden, Familiensymbole mit Teamstolz zu verbinden. Seine von Gunnarsson entworfene Maske zeigt den ikonischen orangefarbenen Ölspritzer der Oilers neben einer Bärentatze, die seine Familie symbolisiert, und natürlich Skinners typischen Schnurrbart.

Vancouvers Thatcher Demko hingegen wählte zusammen mit dem Künstler Travis Michael ein verspielteres, aber intensives Design. Gemeinsam gestalteten sie die Cartoon-Figur des Johnny Canuck als Zombie neu, fügten die Rocky Mountains hinzu und zollten Demkos Idol aus Kindertagen, Roberto Luongo, Tribut.

Ihr seht: Das Programm ist vielseitig, wie es auch das iPad Pro ist. Der Künstler Travis Michael bringt es auf den Punkt: „Vom ersten Tag an war das iPad für mich ein Wendepunkt.“ Mit dem iPad Pro können Künstler Entwürfe skizzieren, sie an die Torhüter schicken, um Feedback zu erhalten, und vor Ort Änderungen vornehmen. Wie die NHL ausführt, hat das iPad Pro den Prozess erheblich beschleunigt und dabei Raum für kreative Entdeckungen gegeben.

Die Designs der Masken könnt ihr bei der NHL und im folgenden Video sehen: