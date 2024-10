Wenn ihr die Apple TV+ Serie „Slow Horses“ verfolgt habt und euch fragt, wie es mit der Welt dieser brillanten Spionageserie weitergeht, haben wir gute Neuigkeiten – und eine kleine Geduldsprobe. Staffel 5 von Slow Horses wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2025 auf Apple TV+ erscheinen. Das mag sich für Fans wie eine Ewigkeit anfühlen, aber mit dem ersten Teaser-Trailer erhalten wir schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack.

„Slow Horses“ Staffel 5: erste Szenen im Teaser enthüllt

Die kommende Staffel basiert auf „London Rules“, dem fünften Buch der beliebten Spionage-Romanreihe von Mick Herron. Wenn ihr Fans der Bücher seid, wisst ihr bereits, dass diese Ausgabe vollgepackt ist mit Spannung und Dramatik. „London Rules“ beantwortet endlich eine Frage, die Fans der Serie wahrscheinlich schon lange beschäftigt: Wie kam Jackson Lamb – der mürrische Anführer von Slough House – an die Spitze des MI5-Teams von Außenseitern? Uns erwartet eine pikante Hintergrundgeschichte, deren Entfaltung zweifelsohne Spaß machen wird.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. In der neunten Staffel könnte die Handlung deutlich angespannter werden. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten, doch so viel sei gesagt, ein Ende der Machtspiele ist nicht in Sicht. Man kann darauf wetten, dass diese Staffel voller spannender Momente sein wird, in denen man nur darauf wartet, wer einen Fehler machen wird.

Obwohl wir noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Staffel 5 haben, hat Apple TV+ einen Teaser veröffentlicht, der uns einen Einblick in das gibt, was uns erwartet. Ihr könnt ihn auf X oder am Ende des Finales von Staffel 4 sehen, das jetzt auf Apple TV+ gestreamt wird.

Apples offizielle Beschreibung von Staffel 5 gibt uns ein wenig mehr zu denken:

„Alle sind misstrauisch, als der ansässige Technikfreak Roddy Ho eine glamouröse neue Freundin hat, aber als eine Reihe von zunehmend bizarren Ereignissen in der Stadt auftritt, liegt es an den Slow Horses, herauszufinden, wie alles zusammenhängt. Schließlich weiß Lamb, dass in der Welt der Spionage die ‚London Rules‘ immer gelten sollten.“

Es sieht also so aus, als würden in der fünften Staffel Roddys romantische Eskapaden ein zentraler Punkt der Handlung sein, aber wie wir die Slow Horses kennen, ist nichts so, wie es scheint. Und wie es sich für Slough House gehört, wird das Team wahrscheinlich stolpern, und am Ende den Tag retten – allerdings nicht ohne vorher ein großes Chaos anzurichten.