Eine neue Umfrage unter Teenagern in den USA zeigt, dass die Zahl der iPhone-Besitzer nach wie vor extrem hoch ist. Aber auch die AirPods sind bei den jüngeren Käufern ziemlich beliebt. Die bevorstehende Einführung von Apple Intelligence wird der iPhone 16 Familie einen weiteren Schub geben.

Umfrage unter Teenagern: iPhone, AirPods und Apple Intelligence stark gefragt

In den vergangenen Jahren hat Piper Sandler zwei Mal pro Jahr eine Umfrage bei der Gen Z durchgeführt. Dieses Mal haben 13.515 Teenager aus 47 US-Bundesstaaten teilgenommen.

87 Prozent der Befragten gaben an, ein iPhone zu besitzen. Das ist sicherlich beachtenswerter Wert.. Aber er entspricht weitgehend dem Trends der vergangenen Jahre. Unter US-Teenagern ist der Anteil der iPhone-Besitzer nach wie vor hoch.

22 Prozent der befragten Teens planen auf ein iPhone 16 umzusteigen. Vor einem Jahr beim iPhone 15 waren es 23 Prozent und beim iPhone 14 24 Prozent. Auf der einen Seite ist ein leicht abnehmender Trend zu erkennen, auf der anderen Seite zeigt die Umfrage aber auch, dass die Einführung von Apple Intelligence das Kaufverhalten noch einmal deutlich beeinflussen wird.

Deutlich mehr als 30 Prozent der Befragten gaben an, dass sie aufgrund von Apple Intelligence in den nächsten sechs Monaten ein Upgrade durchführen werden. Dies deutet darauf hin, dass die aktuellen Funktionen des iPhone 16 zwar in etwa das gleiche Interesse geweckt haben wie die Vorgängermodelle, Apple Intelligence jedoch weitere Upgrades vorantreiben wird.

Im Laufe dieses Monats wird Apple mit dem Update auf iOS 18.1 die ersten Apple Intelligence Funktionen einführen. Als Stichtag wird der 28. November gehandelt. Mit iOS 18.2 dürften dann vor Jahresende noch Genmoji, Image Playgrounds sowie die ChatGPT-Integration folgen.