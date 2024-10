Wie die South China Morning Post berichtet, hat Apple sein größtes Forschungslabor außerhalb der Vereinigten Staaten eröffnet, und zwar an einem Ort, der für Apple absolut sinnvoll ist – in Shenzhen, China. Was steckt hinter diesem Schritt und was bedeutet er für die Zukunft von Apple?

Ein neues Zentrum für Apples große Ideen

Das neue Forschungslabor, das sich über eine riesige Fläche von 20.000 Quadratmetern erstreckt, ist nicht einfach nur ein weiterer Büroraum. Es soll Apples Dreh- und Angelpunkt in der Greater Bay Area werden, einer schnell wachsenden Wirtschaftszone, die Hongkong, Macau und mehrere wichtige Städte in Südchina umfasst. Das Labor wird sich auf die angewandte Forschung für einige der wichtigsten Produkte von Apple konzentrieren, z. B. iPhone, iPad und Vision Pro.

Aber es geht nicht nur um die Entwicklung neuer Gadgets. Apple nutzt das neue Labor auch, um die Beziehungen zu seinen lokalen Zulieferern in China zu stärken, die ein wichtiger Teil der globalen Lieferkette sind. Auch wenn Apple versucht, seine Produktion außerhalb Chinas zu diversifizieren, ist es klar, dass das Unternehmen das Land immer noch als einen wichtigen Akteur für seine Zukunft ansieht.

Warum Shenzhen?

Shenzhen ist ein technisches Zentrum und beheimatet wichtige Tech-Unternehmen wie Huawei, einen der größten Konkurrenten von Apple in China. Wenn Apple hier ein Forschungslabor eröffnet, ist das Unternehmen aus Cupertino mitten im Geschehen. Jüngsten Daten zufolge hat Huawei den Umsatz von Apple auf dem chinesischen Festland zum ersten Mal seit fast vier Jahren übertroffen. Bei der Präsenz von Apple in Shenzhen geht es also nicht nur um Forschung, sondern auch um einen strategischen Schritt, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Und da wäre natürlich noch das Personal. Durch die Ansiedlung in einer Stadt, die für ihre technischen Fähigkeiten bekannt ist, kann Apple auf eine Fülle lokaler Talente und technologischer Infrastruktur zurückgreifen. Es wird erwartet, dass das neue Labor mehr als 1.000 Experten aus China und der ganzen Welt beschäftigen wird, was den Standort zu einem regelrechten Sammelbecken für Innovationen machen könnte.

Wie geht es für Apple in China weiter?

Die Investition von Apple in dieses neue Labor mag wie ein Zeichen für ein stärkeres Engagement in China erscheinen, ist aber auch Teil eines größeren Balanceakts. Einerseits investiert Apple weiterhin in Forschung und Entwicklung in China – dieses neue Labor folgt auf andere Forschungszentren, die das Unternehmen bereits in Peking, Shanghai und Suzhou eingerichtet hat – andererseits hat Apple seine Produktion außerhalb Chinas diversifiziert, wobei Länder wie Indien und Vietnam eine größere Rolle in der Lieferkette spielen.

Das neue Forschungslabor von Apple in Shenzhen ist eine große Sache, sowohl für das Unternehmen als auch für seine Präsenz in China. Es unterstreicht Apples enge Beziehungen zu lokalen Zulieferern und seine strategische Ausrichtung auf einen der wichtigsten Technologiemärkte der Welt. Auch wenn Apple seine Produktion weltweit ausweitet, ist China nach wie vor ein wichtiges Zentrum für Forschung und Entwicklung – und mit diesem neuen Labor sieht es so aus, als würde sich das für Apple in nächster Zeit nicht ändern.