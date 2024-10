In einem Beitrag auf X hat Apple Chef Tim Cook bestätigt, dass Apple für die Hilfsmaßnahmen nach Hurrikan Milton spenden wird.

Apple spendet für die Hilfsmaßnahmen nach Hurrikan Milton

Aus den Medien habt ihr vermutlich entnommen, dass am gestrigen Tag Hurrikan Milton in der Nähe von Siesta Key (Florida) auf Land getroffen ist. Der Sturm und die zahlreichen daraus resultierenden Tornados sorgten in vielen Teilen Floridas für Todesopfer, Überschwemmungen und katastrophale Sachschäden.

Auf X hat sich Apple CEO Tim Cook wie folgt geäußert

Unser Mitgefühl gilt allen, die von den verheerenden Auswirkungen des Hurrikans Milton betroffen sind. An alle, die sich noch in Gefahr befinden: Bitte bleiben Sie in Sicherheit. Apple wird eine Spende leisten, um die Hilfsmaßnahmen vor Ort zu unterstützen.

In den Kommentaren unter dem Social-Media-Beitrag danken zahlreiche Nutzer Apple für die die Funktion „Nachrichten via Satellit“, mit der Nachrichten ohne Mobilfunk und Wifi-Verbindung über Satellit verschickt werden können. Insbesondere bei größeren Katastrophen und dem Ausfall des klassischen Mobilfunknetzes kann dies sehr hilfreich sein, um mit der Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben.