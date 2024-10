Vor wenigen Tagen hat Apple die finale Version von iOS 18.0.1 veröffentlicht. Dies hat zur Folge, dass iOS 18.0 nicht mehr benötigt wird und Apple die Signatur zu dieser „veralteten“ Version gestoppt hat.

Apple stoppt Signatur von iOS 18 – Downgrade nicht mehr möglich

Unabhängig von irgendwelchen Signaturen können wir euch nur regelmäßig dazu raten, auf die neuesten iOS-, iPadOS-, macOS und watchOS-Version zu aktualisieren. Apple implementiert oftmals nicht nur neue Funktionen, sondern schließt auch Sicherheitslücken, die sich ins System geschlichen haben.

Zurück zum Thema. Apple hat kürzlich die Signatur von iOS 18.0 gestoppt. Diese Entscheidung kommt nicht wirklich überraschend. In regelmäßigen Abständen und kurz nach der Freigabe einer neuen iOS-Version stellt Apple die „veraltete“ iOS-Version auf das Abstellgleis.

Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf die ältere Version grds. noch möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende ältere Version.

Nachdem Apple im vergangenen Monat iOS 18.0 veröffentlicht hatte, folgte in der vergangenen Woche mit iOS 18.0.1 ein erstes Bugfix-Update. Zu diesem sind keine echten Probleme bekannt, so dass iOS 18.0 nicht mehr benötigt wird. Parallel dazu arbeitet Apple bereits an der Freigabe von iOS 18.1. Mit dieser ist Ende des Monats zu rechnen.