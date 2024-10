Kurz vor dem Wochenende riskieren wir einen Blick auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Am heutigen Tag sind die beiden neuen Serien „Disclaimer“ und „The Last of the Sea Women“ auf dem Apple Video-Streaming-Dienst gestartet.

„Disclaimer“ startet auf Apple TV+

Nachdem Apple TV+ in den letzten Wochen bereits die Werbetrommel für „Disclaimer“ gerührt hat, startet die Serie am heutigen 11. Oktober 2024. Bei „Disclaimer“ handelt es sich um eine Psychothriller-Serie in sieben Kapiteln mit den Oscar-Preisträgern Cate Blanchett und Kevin Kline sowie dem Oscar-Nominierten Sacha Baron Cohen in den Hauptrollen. Zum Start stehen die ersten beiden Episoden bereit. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Die gefeierte Journalistin Catherine Ravenscroft (Blanchett) hat sich einen Namen gemacht, indem sie die Missetaten und Verfehlungen anderer aufdeckte. Als sie einen Roman von einem unbekannten Autor erhält, muss sie entsetzt feststellen, dass sie nun die Hauptfigur einer Geschichte ist, die ihre dunkelsten Geheimnisse enthüllt und ihre Familie zu zerstören droht.

Während Catherine versucht, die wahre Identität des Schriftstellers aufzudecken, muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen, bevor diese ihr Leben und ihre Beziehungen zu ihrem Ehemann Robert (Baron Cohen) und ihrem Sohn Nicholas (Kodi Smit-McPhee) zerstört.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neue Doku-Serie: „The Last of the Sea Women“

Rund zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ einen Dokumentarfilm über die legendären „Haenyeo“ aus Südkorea angekündigt hat. Nun ist „The Last of the Sea Women“ (deutscher Titel: „Die letzten Frauen des Meeres“) auf dem Apple Video-Streaming-Dienst gestartet.

In der Kurzbeschreibung heißt es