Habt ihr AirPods im Einsatz? Möglicherweise habt ihr euch die kürzlich angekündigten AirPods 4 zuleget? Dann werdet ihr euch sicherlich schon mit der Frage beschäftigt haben, wie ihr die Kopfhörer reinigt. Apple greift das Thema auf und zeigt euch noch einmal etwas ausführlicher, wie ihr eure AirPods bzw. die AirPods Gitter reinigen könnt. Hierfür werden ein paar Utensilien benötigt, die ihr oftmals im eigenen Haushalt vorfindet. Alternativ könnt ihr aber auch zum Belkin AirPods Reinigungsset greifen, welches über den Apple Online Store verkauft wird, oder zu diversen anderen Reinigungsset, die über Amazon und Co. angeboten werden.

Apple veröffentlicht Video zur Reinigung von AirPods

Wahlweise greift ihr zu einem Reinigungsset oder alternativ zu Mizellenwasser, destilliertem Wasser und einer Kinderzahnbürste mit weichen Borsten. Zusätzlich werden eine kleines Tasse oder ein kleines Glas sowie ein Papierhandtuch benötigt.

Der eigentliche Reinigungsvorgang wird euch in den beiden eingebundenen Videos zu den AirPods bzw. AirPods Pro gezeigt.

Gebt eine kleine Menge Mizellenwasser in die Tasse. Taucht die Zahnbürste in die Tasse mit Mizellenwasser, bis die Borsten vollständig getränkt sind. Haltet eure AirPod mit dem Gitter nach oben. Bürstet das Gitter etwa 15 Sekunden lang kreisförmig. Dreht euren AirPod um, und tupft ihn auf ein Papiertuch. Stellt sicher, dass das Papiertuch das Gitter berührt. Wiederholt die Schritte 2 bis 5 noch zweimal (dreimal insgesamt) für jedes Gitter, das ihr reinigen möchtet. Um das Mizellenwasser abzuspülen, spült die Bürste mit destilliertem Wasser, und wiederholt dann die Schritte 1 bis 5 mit destilliertem Wasser für jedes gereinigte Gitter.

Beachtet in jedem Fall, dass ihr dass ihr eure AirPods nach dem Reinigungsvorgang ausgiebig trocknen lasst. Apple empfiehlt eine Wartezeit von mindestens zwei Stunden. Erst dann solltet ihr diese wieder in das Ladecase legen oder verwenden. Eine Auswahl an Reinigungssets für die AirPods findet ihr hier.

