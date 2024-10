Im Oktober 2023 veranstaltete Apple in seinem Hauptquartier im Apple Park eine private Konferenz mit dem Titel „Global Police Summit“. Ziel der Veranstaltung war es, Polizeidienststellen aus der ganzen Welt zu zeigen, wie sie Apple-Produkte wie CarPlay, Vision Pro und iPhones für Strafverfolgungszwecke nutzen können.

Apples Global Police Summit

Apple will den Strafverfolgungsbehörden helfen, die hauseigene Technologie effektiver zu nutzen. An dem Workshop nahmen 50 Polizeimitarbeiter aus sieben Ländern teil, darunter auch hochrangige Dienststellen wie das LAPD. Von der Unfallerkennung und „Notruf SOS via Satellit“ bis hin zum Vision Pro Headset zeigten Apples Ingenieure, wie diese Tools die Polizeiarbeit unterstützen können.

Laut John McMahon, dem Chief Information Officer des LAPD, war der Summit eine „der kollaborativsten Veranstaltungen“, die er je besucht hat. Die Polizeidienststellen waren nicht nur anwesend, sondern präsentierten auch ihre eigenen Erfindungen, wie z. B. eine in Neuseeland entwickelte App zur Verbindung von Polizeidaten mit einer nationalen Datenbank.

Apple pflegt schon länger Beziehungen zu den Strafverfolgungsbehörden, insbesondere in seinem Heimatstaat Kalifornien, um die Akzeptanz von Apple-Produkten bei der Polizei zu fördern. So gab es beispielsweise Tests und Gespräche mit dem LAPD und anderen lokalen Behörden über die Verwendung von Vision Pro als Ersatz für Überwachungsmonitore und CarPlay als Alternative zu Laptops in Fahrzeugen.

Der Zeitpunkt der Meldung von Forbes liegt ein Jahr nach dem letzten Global Police Summit, und dem Bericht zufolge hat der Apple-Mitarbeiter, der die Bemühungen leitete – Gary Oldham – das Unternehmen vor kurzem verlassen. Die Einzelheiten seines Ausscheidens sind nicht bekannt. Bemerkenswert ist jedoch, dass in diesem Jahr kein Global Police Summit stattgefunden hat. Es ist unklar, ob die Veranstaltung ohne Oldham zurückkehren wird.