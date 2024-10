o2 hat bekannt gegeben, dass das Münchner Mobilfunkunternehmen einen neuen Roaming-Tarif für 33 Länder aufgelegt hat. Rein rechnerisch zahlt ihr für diesen weniger als 1 Cent pro Megabit.

o2 legt neuen Roaming-Tarif für 33 Länder auf

Wollt ihr in Kürze noch einmal Sonne auf Bali tanken oder plant ihr einen City-Trip nach New York, Rio oder Istanbul? Viele Deutsche nutzen den Herbst, um noch einmal Urlaub zu machen. Um diesen im Urlaub ein wenig unter die Arme zu greisenhaft o2 das neue Roaming-Paket „o2 Roaming Plus World“ aufgelegt. Mit diesem könnt ihr bares Geld sparen und auch außerhalb der EU günstig und sorgenfrei surfen. Einfach den Urlaub genießen und das Smartphone nutzen, ohne WLAN-Hotspot-Hopping oder permanent eingeschalteten Flugmodus.

Blicken wir etwas näher auf die Details. Das neue Paket „o2 Roaming Plus World“ bietet für aktuell nur 9,99 Euro im Monat zwei 2GB Datenvolumen und kann in 33 Ländern genutzt werden – darunter in beliebten Reisezielen wie der Türkei, den USA oder Indonesien. Mit 2GB könnt ihr rund zehn Stunden am Stück bei Google Maps navigieren, durch Instagram oder TikTok surfen und über 24 Stunden Musik streamen. Ohne den Roaming-Tarif fallen in vielen Ländern Kosten zwischen 0,99 und 1,49 Euro pro Megabyte an. Beim „02 Roaming Plus World“-Paket kostet ein Megabyte hingegen weniger als einen halben Cent.

Das supergünstige Roaming-Angebot für 9,99 Euro gilt sechs Monate lang für die gesamte Herbst- und Wintersaison bis zum 3. März 2025 (regulär 14,99 Euro, Rabatt wird bei Buchung abgezogen). Es kann mit den Tarifen O2 Mobile, O2 Grow und O2 Free kombiniert werden.

Diese 33 Länder umfasst der neue Roaming-Tarif

Albanien, Argentinien, Australien, Bangladesch, Bolivien, Bosnien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesien, Kanada, Kolumbien, Mexico, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Serbien, Singapur, Thailand, Türkei, Ukraine, Uruguay, USA und Venezuela.