Mit iOS 18 hat Apple eine Vielzahl an Neuerungen eingeführt. Nicht alle neuen Funktionen dürften sich bislang zu jedem Nutzer rumgesprochen haben. Vermutlich springen zunächst nur die offensichtlichen neuen Features ins Auge, im Laufe der Zeit werden weitere Neuheiten bekannt. Eine dieser weniger bekannten Neuerungen betrifft Veranstaltungstickets in Apple Wallet. Diese werden nun von Ticketmaster unterstützt.

Ticketmaster unterstützt besseres Fan-Erlebnis für Veranstaltungstickets in Apple Wallet [iOS 18]

Mit iOS 18 erhaltet ihr für Veranstaltungstickets in Apple Wallet ein neues Erlebnis. Apple formuliert wie folgt

Genieße ein noch besseres Fan-Erlebnis mit einem schönen neuen Design und tollen neuen Funktionen, darunter Unterstützung für Live-Aktivitäten und einen intelligenten Veranstaltungsführer, der hilfreiche Informationen zu Deiner Veranstaltung mit Empfehlungen Deiner bevorzugten Apple-Apps kombiniert.

So erhaltet ihr unter anderem eine eine Karte des Veranstaltungsortes, Parkdetails, empfohlene Apple Music-Wiedergabelisten, lokale Vorhersagen aus der Wetter-App und schnellen Zugriff auf die Standortfreigabe. Darüber hinaus können Veranstaltungsorte und Sportteams dem Ticket Links zu ihrer App oder Website hinzufügen.

Ticketmaster hat nun offiziell bestätigt, dass es das erste Ticketunternehmen ist, das das neue, verbesserte Ticketerlebnis in Apple Wallet ermöglicht. Die neuen Tickets von Ticketmaster in Apple Wallet werden erstmals mit dem Los Angeles Football Club (LAFC) bei seinem Heimspiel im BMO Stadium am Samstag, 19. Oktober, angeboten. Fans mit iOS 18.0 oder höher können ihr Ticket über die Ticketmaster-App oder die LAFC-Team-App zu Apple Wallet hinzufügen. Als nächstes werden die Miami HEAT das neue Ticket-Erlebnis für ihre Fans vorstellen, und ab 2025 wird das Erlebnis einem größeren Publikum zugänglich gemacht.