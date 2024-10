Apple plant laut Bloombergs Mark Gurman bedeutende Updates für das hauseigene Wearable-Sortiment, darunter Smart Glasses und AirPods mit integrierten Kameras. So geht Gurman in seinem „Power On“ Newsletter davon aus, dass die Smart Glasses eine Technologie der visuellen Intelligenz enthalten werden, die aus der Entwicklung der Vision Pro stammt. Darüber hinaus erforscht Apple auch ein Konzept, das die AirPods mit Kameras ausstattet. Wie dieses unkonventionelle Konzept funktionieren wird, erfahren wir wahrscheinlich nicht vor 2027, dann will Apple laut dem Bericht frühestens mit den neuen Produkten auf dem Markt kommen.

Smart Glasses

Berichten zufolge arbeitet Apple an einer Brille, die zwar nicht ganz in den Bereich der AR-Technologie vordringt, aber mehr als nur eine typische Brille bietet. Es scheint, als wolle Apple einen Teil seiner Investition in die visuelle Intelligenz der Apple Vision Pro nutzen, indem das Unternehmen diese Technologie in leichter zugängliche Produkte einbaut – angefangen mit dieser Brille. Wenn ihr die Zusammenarbeit von Meta mit Ray-Ban verfolgt habt, wisst ihr in welche Richtung es gehen könnte. Wir sprechen hier von eingebauten Kameras, Lautsprechern und Mikrofonen, die alle in ein elegantes Gestell eingepackt sind.

Hierbei handelt es sich nicht um eine AR-Brille – hier gibt es keine auffälligen Heads-up-Displays. Vielmehr geht es darum, Momente festzuhalten, in Verbindung zu bleiben und neuen Komfort in den Alltag zu bringen. Die Brille projizieren zwar noch keine Hologramme, aber sie bietet eine bequeme Möglichkeit, euer Leben zu dokumentieren, ohne dass ihr ständig euer iPhone zücken müsst. Letztendlich dürfte die Brille jedoch nur eine Zwischenstation zu einer Lösung mit holografischen Bildschirmprojektionen sein, ähnlich wie es Meta derzeit mit der AR-Brille „Orion“ umzusetzen will.

AirPods mit Kamera

Angeblich erforscht Apple auch AirPods mit eingebauten Kameras, ein Konzept, das sicherlich einige Fragen aufwirft. Es ist etwas schwierig einzuschätzen, wie ein Paar Ohrhörer mit Kamera nützlicher sein soll als eine Brille mit Kamera, aber Apple scheut sich nicht, das Ungewöhnliche zu probieren.

Im Moment scheint die Idee unkonventionell zu sein, selbst für Apples Verhältnisse. Aber es ist möglich, dass Apple eine bestimmte Zielgruppe oder einen Anwendungsfall anvisiert, der nicht sofort ersichtlich ist. Möglicherweise könnte ein solches Produkt, Fragen zu Objekten wie Gebäuden beantworten, die der Nutzer gerade betrachtet. Insbesondere für die Barrierefreiheit könnte eine solche Lösung sehr hilfreich sein.

Entwicklung für die Zukunft

Eine Sache, die hier Sinn ergibt: Apple hat sehr viel Zeit und Geld in die Entwicklung der visuellen Intelligenz des Vision Pro Headsets investiert. Und es sieht so aus, als ob Apple versuchen will, einen Teil dieser Technologie in leichter zugängliche (sprich: billigere) Produkte zu bringen, um sie für mehr Benutzer zugänglicher zu machen. Schließlich ist nicht jeder bereit, ein paar Tausend Euro für ein Headset auszugeben.

Das Hinzufügen von visueller Intelligenz zu etwas so einfach zu tragendem wie einer Brille – oder sogar AirPods – könnte für Apple eine Möglichkeit sein, seine Fortschritte zu nutzen, ohne darauf zu warten, dass der AR/VR-Markt vollständig ausgereift ist. Wenn diese Produkte das Licht der Welt erblicken, könnten sie eine große Veränderung in der Art und Weise markieren, wie Apples Wearables mit der Welt interagieren.