Anfang des Jahres hieß es bereits, dass Apple die Entwicklung seines mit Spannung erwarteten Elektrofahrzeugs eingestellt haben soll, aber jetzt ist es offiziell. So berichtet macReports, dass Apple seine Testgenehmigung für selbstfahrende Autos beim kalifornischen Department of Motor Vehicles (DMV) gekündigt hat. Damit sind die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens zu einem vollständigen Ende gekommen.

Ein langer und kurvenreicher Weg

Die Annullierung der Genehmigung am 27. September bedeutet das letzte Kapitel in Apples jahrzehntelangen Streben nach der Entwicklung eines selbstfahrenden Elektrofahrzeugs, nachdem Bloombergs Mark Gurman im Februar berichtet hatte, dass das Projekt nicht mehr weitergeführt wird. Auch wenn die jüngste Nachricht nicht unerwartet kommt, so ist sie doch der letzte Sargnagel für das, was sich viele von Apples Einstieg in die Welt der Elektroautos erhofft hatten.

Apple erhielt erstmals im Jahr 2017 die Genehmigung, autonome Fahrzeuge zu testen. Das Unternehmen führte Tests mit modifizierten Lexus-SUVs durch, die mit Sensoren und Kameras ausgestattet waren, um Daten für selbstfahrende Technologien zu sammeln. Der Gedanke, dass der Tech-Gigant seine Produktpalette auf Autos ausweiten könnte, war durchaus spannend. Denn wenn Apple schon den Smartphone- und Tablet-Markt revolutionieren konnte, warum dann nicht auch Autos?

Doch mit der Zeit schienen die Gerüchte über das Projekt einen anderen Gang einzulegen. Es gab Berichte über interne Umstrukturierungen, Führungswechsel und einen allgemeinen Mangel an klarer Richtung für Apples Ambitionen im Bereich der selbstfahrenden Elektroautos. Trotz einiger Fortschritte beschloss das Unternehmen schließlich, das Projekt einzustellen.

Die nun bestätigte Annullierung der Apple-Genehmigung durch die DMV war die Eintrittskarte für die Erprobung des autonomen Fahrens auf öffentlichen Straßen. Es handelte sich nicht nur um eine interne Forschungs- und Entwicklungsarbeit in einem versteckten Labor, sondern um Tests in der realen Welt. Apples Genehmigung erlaubte es dem Unternehmen, seine selbstfahrende Technologie in freier Wildbahn zu testen, wobei menschliche Sicherheitsfahrer am Steuer saßen, um bei Bedarf einzugreifen. Ursprünglich sollte Apples Genehmigung bis April 2025 gelten.

Warum hat Apple das Projekt eingestellt?

Apple hat sich zwar nicht offiziell zu den Gründen für den Abbruch des Projekts geäußert, aber es gibt viele fundierte Vermutungen. Der Markt für Elektrofahrzeuge ist bekanntermaßen schwierig zu erschließen, und die Entwicklung vollständig autonomer Technologien ist noch schwieriger. Unternehmen wie Tesla und Waymo arbeiten schon seit Jahren daran, und auch sie hatten mit einigen Hindernissen zu kämpfen.

Für Apple war dies wahrscheinlich eine Kombination aus Kosten, technischen Herausforderungen und vielleicht auch ein bisschen Strategie. Apple ist dafür bekannt, in Märkte einzutreten, die das Unternehmen erfolgreich beeinflussen kann, und es ist möglich, dass das Unternehmen erkannt hat, dass der Markt für Elektroautos nicht perfekt in sein übliches Schema passt. In jedem Fall ist die Annullierung der Genehmigung ein ziemlich klares Signal, dass Apple seinen Fokus auf andere Bereiche verlagert.