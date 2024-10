Die Idee eines intelligenten Rings hat nicht zuletzt durch Samsungs Galaxy Ring wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Unternehmen wie Oura haben schon länger Erfolg mit Gesundheitsringen, die die Herzfrequenz messen, den Schlaf verfolgen und sogar die Körpertemperatur im Auge behalten. Bei all dem Hype fragt sich der ein oder andere vielleicht: Wann kommt Apple mit seinem Smart Ring? Nun, laut einem neuen Bericht von Bloombergs Mark Gurman hat Apple keine Pläne, seinen Hut in den Ring der intelligenten Ringe zu werfen, und das aus gutem Grund.

Warum kein Apple Ring?

Kommen wir direkt zur Sache: Apple hat sich mit der Idee eines intelligenten Rings auseinandergesetzt, entwickelt ihn aber nicht aktiv. So cool es auch klingen mag, einen eleganten, von Apple entworfenen Ring am Finger zu tragen, so gibt es doch einen soliden geschäftlichen Grund für diese Entscheidung. Die Sache ist die, dass Apple die ganze Magie der Gesundheitsüberwachung bereits in seiner Apple Watch umsetzt. Die Einführung eines Rings mit ähnlichen Funktionen würde wahrscheinlich mit den Verkäufen der Apple Watch konkurrieren oder diese sogar kannibalisieren.

Ein intelligenter Ring wäre ein kompakteres (und wahrscheinlich preiswerteres) Gerät mit sich überschneidenden Funktionen wie Herzfrequenz- und Schlafüberwachung. Warum sollte Apple also riskieren, sein eigenes Flaggschiff zu unterbieten?

Apples Team hat darüber nachgedacht – aber die Verantwortlichen waren nicht überzeugt

Bereits im Februar erwähnte Gurman, dass Apples Industriedesign-Team die Idee eines Smart Rings ins Spiel gebracht hatte, möglicherweise als budgetfreundliche Alternative zur Apple Watch. Aber die Apple-Führungskräfte haben nicht angebissen. Es kam nie zu einer aktiven Entwicklung, und das Unternehmen scheint sich von dieser Idee verabschiedet zu haben – zumindest vorerst.

Zwar tauchten Anfang des Jahres Gerüchte auf, die durch Spekulationen der koreanischen Webseite Electronic Times angeheizt wurden, doch scheinen diese Gerüchte mehr Rauch als Feuer gewesen zu sein. Der Hype mag durch Samsungs Ankündigung des Galaxy Rings angeheizt worden sein, eines Geräts, das ausschließlich mit Galaxy-Smartphones funktioniert sowie Bewegung, Schlaf, Herzfrequenz und mehr aufzeichnet. Aber wie wir bereits wissen, bedeutet der Sprung von Samsung in einen neuen Technologiebereich nicht, dass Apple nachziehen wird.

Was ist mit all den Apple-Patenten?

Wenn man die Apple-Gerüchte im Auge behält, hat man wahrscheinlich von den Patenten des Unternehmens für ringähnliche Geräte gehört. Diese Patente waren der Auslöser für das Gerücht über den „iRing“. Aber Patente bedeuten nicht immer, dass ein Produkt in der Entwicklung ist. Apple meldet Patente für alle möglichen futuristischen, manchmal skurrilen technischen Ideen an, die es nie aus dem Entwicklungslabor schaffen. Auch wenn ein Smart Ring von Apple in Form eines Patents aufgetaucht ist, bedeutet das noch lange nicht, dass wir ihn jemals zu Gesicht bekommen werden.

Stattdessen eine billigere Apple Watch

Apple ist zwar oft Vorreiter bei Techniktrends, scheut sich aber auch nicht davor, bestimmte Trends auszusitzen. Der clevere Ring mag auf dem Markt für Wearables im Kommen sein, aber das heißt nicht, dass die Technologie ausgereift ist. Im Moment konzentriert sich Apple auf sein Flaggschiff für das Handgelenk – und ehrlich gesagt, die Apple Watch zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Anstatt einen Smart Ring auf den Markt zu bringen, könnte Apple darüber nachdenken, die Apple Watch für ein breiteres Publikum zugänglicher zu machen. Gurman schlägt vor, dass Apple den Preis seines Einstiegsmodells, der Apple Watch SE, senken könnte, wobei eine Version der nächsten Generation für das Jahr 2025 erwartet wird. Es gibt Gerüchte über ein Kunststoffgehäuse, das die Produktionskosten senken und die Uhr zu einer erschwinglicheren Option für Menschen machen könnte, die ein preisgünstiges Wearable suchen.

Könnte es einen Apple Smart Ring in der Zukunft noch geben? Unmöglich ist es nicht. CCS Insight sagte kürzlich gegenüber CNBC, dass Apple bis 2026 einen „Connected Ring“ auf den Markt bringen könnte, um mit Samsung zu konkurrieren. Im Moment scheint sich Apple jedoch darauf zu konzentrieren, die Apple Watch zu perfektionieren und sie zu einer festen Größe auf dem Wearables-Markt zu machen.