Die „It´s Glowtime“-Keynote liegt nun schon ein paar Wochen hinter uns. Allerdings dürften iPhone 16, iPhone 16 Pro, AirPods 4 und die Apple Watch 10 nicht die letzten Produkte sein, die Apple in diesem Jahr vorgestellt hat. Passend zum Weihnachtsgeschäft werden noch weitere Neuheiten in den Verkaufsregalen landen, allen voran neue Macs.

Apple: Diese vier Produkte werden noch im Oktober erwartet

So langsam aber sicher starten wir in die zweite Oktober-Hälfte. Noch bevor wir das Kalenderblatt für den laufenden Monat abreißen, ist mit neuen Apple Produkten zu rechnen. Wir können uns gut vorstellen, dass Apple zu einem weiteren Special Event lädt und neue Macs und iPads ankündigen wird. Allerdings dürfte dieses Event nicht ganz so groß aufgezogen werden, wie die iPhone 16 Keynote. Denkbar ist, dass das Unternehmen aus Cupertino ein rund 20- bis 30-minütiges Video vorproduziert und dieses entsprechend ausstrahlt. Als Verkaufsstart der neuen Produkte wurde zuletzt der 01. November 2024 gehandelt.

M4 MacBook Pro: Nachdem wir in den letzten Tagen bereits Unboxing-Videos zum kommenden 14 Zoll MacBook Pro mit M4-Chip zu Gesicht bekommen haben, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Apple das Gerät ankündigt. Dazu werden sich weitere 14 Zoll und 16 Modelle mit M4, M4 Pro und M4 Max Chip gesellen. Das Basismodell soll mit 16GB RAM starten. Bis dato ging es hier bei 8GB los. Zudem soll das Einsteiger-Modell auch in Space Black erhältlich sein und über drei Thunderbolt (USB-C) Anschlüsse verfügen.

M4 Mac mini: Der neue M4 Mac mini könnte ein Highlight des kommenden Events werden. Nachdem der Mac mini über 10 Jahre optisch kaum überarbeitet wurde, wird ein größeres Re-Design erwartet. Es heißt, dass dieser ein ähnliches Design wie Apple TV erhalten und sowohl Anschlüsse auf der Vorder- als auch Rückseite aufweisen wird. Dabei soll Apple auf USB-A verzichten und nur noch auf USB-C setzen. Der Mac mini soll mit M4 und M4 Pro Chip erhältlich sein und ebenfalls mit 16GB RAM starten.

M4 iMac: Beim M4 iMac dürfte es sich um ein reines Leistungsupgrade handeln. M4-Chip statt M3, 16GB RAM und möglicherweise hier und da ein paar kleinere Anpassungen.

Passend zum neuen iMac und Mac mini hoffen wir, dass Apple endlich ein neues Magic Keyboard, eine neue Magic Mouse sowie ein neues Magic Trackpad mit USB-C Anschluss ankündigt.

iPad mini 7: Zum guten Schluss, gab es zuletzt immer wieder Gerüchte zu einem neuen iPad mini 7. Ein neues „klassisches“ iPad wurde zuletzt selten in der Gerüchteküche gesehen. Das iPad mini könnte nach über drei Jahren wieder ein Upgrade erhalten und mit einem A18-Chip und Unterstützung für Apple Intelligence ausgerüstet sein. Unterstützung für den Apple Pencil Pro wird ebenfalls erwartet.

Sollte Apple tatsächlich im Oktober noch zu einem Special Event laden, so ist spätestens Anfang kommender Woche mit der begleitenden Einladung zu rechnen.