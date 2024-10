Am 01. November 2024 feiert „Blitz“ seine Premiere in den Kinos, am 22. November startet der Original-Film auf Apple TV+. Vorab fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich statt. Neben den Hauptdarsteller waren viele weitere Persönlichkeiten vor Ort.

Apple TV+ feiert die Weltpremiere zu „Blitz“

Kürzlich feierte Apple Original Films die Weltpremiere von Steve McQueens mit Spannung erwartetem Spielfilm „Blitz“ bei der Eröffnungsgala des BFI London Film Festival 2024 in der Royal Festival Hall. Regisseur, Drehbuchautor und Produzent McQueen wurde von den Stars Saoirse Ronan, Elliott Heffernan, Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Paul Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Erin Kellyman und Sally Messham sowie den Produzenten Tim Bevan, Eric Fellner, Anita Overland, Yariv Milchan und Michael Schaefer begleitet.

Kameramann Yorick Le Saux, Visual Effects Supervisor Andrew Whitehurst, Kostümbildnerin Jacqueline Durran, Hair- und Makeup-Artistin Naomi Donne, Casting-Direktorin Nina Gold und Editor Peter Sciberras waren ebenfalls anwesend. Im Anschluss an das London Film Festival feierte „Blitz“ als Abschlussgala des 62. New York Film Festival Premiere.

Steve McQueens „Blitz“ folgt der epischen Reise von George (Elliott Heffernan), einem 9-jährigen Jungen im London des Zweiten Weltkriegs, dessen Mutter Rita (Saoirse Ronan) ihn in Sicherheit aufs englische Land schickt. George, trotzig und entschlossen, zu seiner Mutter und seinem Großvater Gerald (Paul Weller) nach Ost-London zurückzukehren, begibt sich auf ein Abenteuer, nur um sich selbst in enormer Gefahr wiederzufinden, während eine verzweifelte Rita nach ihrem vermissten Sohn sucht.